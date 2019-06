Dannebrog bliver fejret med march gennem byen

HADERSLEV: Så åbnede himlens sluser sig og det var ikke små Valdemars flag, der dalede ned. Nej det var den ægte vare, som fik selv pingvinerne til at iføre sig regnslag.

Vejen Garden var allerede iført gennemsigtige regnslag ved afgangen fra Haderslev Skydeselskabs lokaler på Gammelting lidt over klokken 10 lørdag. Et par minutter forsinket. Men alligevel kom en af skydebrødrene spurtende for at stoppe politiassistent Benny Clausen med hænderne formet som et "time out".

- Jeg ved da ikke, hvorfor de ikke er klar.

Men lidt efter var hele karavanen på vej. I fint vejr til at begynde med, men så ændrede det sig, da de nåede gågaden, og det silede ned. Inden skydebrødrene skulle mødes med deres koner og kærester ved Skøtts Kaffebar på Gravene, var de fleste af dem iført regnslag.

I anledning af det ifølge legenden i år er 800 år siden, at Dannebrog faldt ned fra himlen i Estland, var skydebrødre fra Flensborg, Horsens, Aarhus og Aalborg inviteret med til Valdemarsdag. De fortsætter festen med Fugleskydning på Gammelting resten af dagen.

Personligt synes jeg, at en historie, jeg læste for nogle år siden om begivenheden, er den bedste: De kristne daner var på korstog og skulle ud og banke de hedenske baltere. Men da de løb tør for store sten til deres blider - store kastemaskiner, bandt de mindre sten ind i stof og sendte pakkerne afsted. På en de "kanonkugler" gik rebet op, og korsridderfanen dalede ned, mens stenene fløj videre mod fjenden.