Danmarksmestre i verdensmål skal inspirere andre

Eleverne fra 7. årgang skal efter sommerferien inspirere andre skoler og elever til at arbejde med verdensmål for bæredygtighed. Lærere glæder sig over projekt, som har skabt engagement.

Gram: Eleverne på 7. årgang på Gram Skole er gået på en velfortjent sommerferie. Men de er stadig høje over, at de er Danmarks bedste til verdensmål og derfor har vundet Verdensmålsprisen for deres fokuserede arbejde med FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. På Folkemødet på Bornholm modtog tre glade elever den fine pris, der bare er den seneste i en lang række anerkendelser af det arbejde, som de gennem det seneste skoleår har udført.Her har verdensmålene nemlig været et fast holdepunkt, som lokalt har trukket stor opmærksomhed. I november blev 7. klasserne hædret på rådhuset af borgmesteren i Haderslev Kommune, og nu er Gram Skole altså for alvor kommet på det bæredygtige Danmarkskort.- Det betyder rigtig meget for eleverne. De har virkelig arbejdet intenst med verdensmålene. Nogle gange har det hængt dem ud af halsen, fordi vi har insisteret på at have verdensmålene med. Derfor er det fedt, at de får prisen, siger lærer for 7. årgang på Gram Skole, Jakob Denning i en pressemeddelelse.

Lærernes fire råd Jakob Denning og Janni Kraths har fire råd til andre skoler, der gerne vil integrere verdensmålene i undervisningen: 1. Eleverne skal være selvkørende. Det er elevernes egne idéer, der skal i centrum. Det er vigtigt at turde lade eleverne køre selv og se, hvor det ender. 2. Bliv ikke hellige. Det skal ikke handle om, at verden snart går under, men det skal tage udgangspunkt i elevernes egne bekymringer, og hvordan de kan handle på dem. 3. Nedbryd de traditionelle rammer. Eleverne gennemskuer, hvis man propper et fastlåst undervisningsforløb ned i halsen på dem, men de bliver engagerede, når det har relevans for deres hverdag. Det kræver tid, men det er tiden værd. 4. Få opbakning og brug netværket. Det er vigtigt, at skoleledelsen bakker op om projektet, og typisk vil kommunen og det øvrige lokalsamfund også gerne bakke op og hjælpe.

Fra skoletræt til engageret Han og kollegaen, Janni Krath, er initiativtagerne til succesprojektet: At gøre FN's verdensmål til omdrejningspunktet for klassens undervisning i både dansk og matematik. Et projekt, der ikke kun giver priser, anerkendelse og interesse fra omverdenen, men som også har engageret eleverne.- Vi har en meget skoletræt overbygning, så det har også handlet om at motivere eleverne. Nu er der mange, der siger, at det er fedt at gå på 7. årgang, fordi de laver så meget forskelligt, forklarer Janni Krath.Senest har eleverne på eget initiativ arrangeret et skoleløb rundt om Damparken i Haderslev med baggrund og inspiration i verdensmålene. Fem elever havde den idé, at eleverne efter deres gennemførte løb kunne veksle deres forbrændte kalorier til mad i en bod. Den idé arbejdede hele klassen sammen om at udføre.Det er bare et af mange eksempler på, hvordan Gram Skole har formået at gøre verdensmålene konkrete både for skolearbejdet og for lokalsamfundet. 7. klasserne har sågar fået stillet en opgave af kommunaldirektøren i Haderslev Kommune. Her skulle eleverne udvælge de verdensmål, der var mest relevante for kommunen og komme med konkrete handlingsinitiativer.- Det var stort for dem, at deres skolearbejde havde betydning for det samfund, som de lever i, fortæller Jakob Denning, der er dansklærer for 7. klasserne.

Arbejder videre Efter sommerferien skal verdensmålseleverne i 8. klasse, men det betyder ikke, at målene bliver smidt tilbage på hylden. Snarere tværtimod. Eleverne fra Gram Skole skal som ambassadører rundt i Haderslev Kommune og undervise elever fra andre skoler i verdensmålene.- Vi skal være rejsende i verdensmål, og i vores egen klasse har vi fokus på at samarbejde med unge i andre lande, og hvad vi kan lære af unge fra andre kulturer, siger Janni Krath, der underviser i matematik.I den forbindelse skal Gram Skole samarbejde med VerdensKlasse, der er et undervisningsprojekt under Mellemfolkeligt Samvirke, hvor deltagerne arbejder med verdensborgerskab og bæredygtighed i undervisningen. VerdensKlasse skal blandt andet hjælpe Gram Skoles verdensmålseksperter med at finde de rette partnerskoler i udviklingslande. Det skal give eleverne en endnu større viden om og forståelse for både globale udfordringer og ikke mindst udfordringerne lokalt i udviklingslandene.