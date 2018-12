Danmarks største tattoo-shop er fyldt med guld og glimmer

Oliver Hvestendahl og Rafi Ibrahim har i de seneste to måneder knoklet for at blive færdige med Tattoo Fashion på Jomfrustien. Der møder folk en masser guld og glimmer, når de træder ind i skønhedssalonen, der kommer til at tilbyde alt fra tatoveringer, botox og negle til piercing og tandblegning. Foto: Inge Rogat Møller