Danmark ældste jernfund var i virkeligheden kobber

HADERSLEV: Historien skal skrives om igen. En ragekniv fundet i en gravhøj ved Arnitlund i 1974 har hidtil været registreret som et af Danmarks første jernfund. Kniven er dateret til år 1000 før vor tidsregning. Og det er bronzealderen. Det har derfor længe undret forskerne, for kniven, der er af bronze, har en udsmykningen af jern.

Det troede man i hvert fald indtil for nylig. Nu viser undersøgelse af kniven og en lignende fundet på Fyn, at udsmykningerne i virkeligheden er af kobber. Dermed passer historien igen. Jernalderen og dermed lokal udvinding af jern fra myremalm begyndte først herhjemme omkring år 500 før vor tidsregning.

Forskerne er blevet snydt af, at når kobber korroderer, så dannes der et lag af jernoxid. Da det kun er udsmykningen, der er af kobber, var det svært at tage prøver af den smule metal. Den tynde jernskorpe skulle kradses af, før forskerne kunne komme til kobberet.

Det ældste jernfund i Danmark er nu en ring fundet på Bornholm. Den er fra cirka år 700 før vor tidsregning.

Rageknivene fra Haderslev og Fyn opbevares på Nationalmuseet.

Læs mere på www.videnskab.dk her kan man blandt andet også læse historien om, at Skrydstrupkvinden i virkeligheden var indvandrer.