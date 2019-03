DanBolig skal fremover sælge grunde for Haderslev Kommune

DanBolig Haderslev tager over efter Nybolig Haderslev, når det handler om at levere ejendomsmæglerydelser til kommunen.

DanBolig Haderslev og Vojens råder over syv uddannede ejendomsmæglere til at varetage salgsarbejdet. De fordeler sig med henholdsvis fire ejendomsmæglere hos Danbolig Haderslev og tre hos DanBolig Vojens.

Haderslev Kommune: Ejendomsmæglerydelser til Haderslev Kommune har været i udbud. Det økonomisk mest fordelagtige tilbud fik Haderslev Kommune fra Danbolig Haderslev, som - med Danbolig Vojens som underleverandør - fra 1. april og de næste fire år skal sælge byggegrunde for Haderslev Kommune.

Bedre markedskendskab

I forbindelse med udløb af den nuværende rammeaftale med Nybolig Haderslev, blev der foretaget en grundig evaluering af, hvorvidt opgaven skulle udbydes igen eller Haderslev Kommunes fremover selv skulle stå for salget, som kommunen i sin tid gjorde inden aftalen med Nybolig.

- Vi har haft et glimrende samarbejde med Nybolig Haderslev og Torben Strøm, der har professionaliseret vores indsats og forbedret markedskendskabet. Vi har konkluderet, at vi ikke selv kan gøre det så godt, som en privat aktør, og efter det nye udbud ser vi nu frem til at samarbejde med DanBolig i Haderslev og Vojens, som jo er lokale leverandører, der kan løse opgaven på samme høje niveau som hidtil, siger borgmester H.P. Geil i en pressemeddelelse.