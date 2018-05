Dambåden venter stadig på grønt lys

Søfartsstyrelsen kommer onsdag til Haderslev for at besigtige dambåden. Den planlagte indvielse 18. maj er foreløbig blevet udsat.

Og muligvis kommer den til at ligge der en rum tid endnu. Dambådsfolkene har nemlig stadig ikke fået de nødvendige godkendelser fra Søfartsstyrelsen, og det betyder, at den planlagte indvielse 18. juni med gratis sejlads på Haderslev Dam nu er aflyst.

haderslev: Tre uger efter, at Haderslevs nye dambåd ifølge planerne skulle have været ud på sin jomfrusejlads, ligger båden stadig for anker ved Haderslev Vandrerhjem og venter på sine første passagerer.

Dambåden er en ren glasfiberbåd - motoren drives udelukkende ved hjælp af strøm (el) og er bygget i 2018 som nybygning no. 20 på Gilleleje Bådebyggeri . Konstruktionen er 100 procent synkefri og batterierne er monteret i speciel konstrueret batteri-rum som er sektionsopdelt - ved eventuelle problemer kan én sektion af gangen oversvømmes hvilket betyder at eventuelle problemer med batterierne kan elimineres fuldstændigt.Der er plads til 56 passagerer ombord på boden, der er 14,62 meter lang med fender og 4,59 meter bred med fender.

For naive?

Peter Jørgensen og de øvrige medlemmer af dambådens styregruppe er kede af forsinkelsen. Det er dambådens helt særlige batteritype som Søfartsstyrelsen ikke umiddelbart vil sige god for. Litiumbatterierne er af en ny type, som ifølge Søfartsstyrelsen kræver en typegodkendelse, selv om nogle af turbådene i København ifølge Peter Jørgensen lige som Venøfærgen sejler med tilsvarende batterier

Onsdag mødes repræsentanter for styrelsen med dambådsfolkene i Haderslev, og her håber Peter Jørgensen, at der kan komme en afklaring.

- Vi skal jo meget, meget snart have den ud at sejle, siger han.

Har I ikke bare været for naive i forhold til tilladelserne og tidsplanerne?

- Søfartsstyrelsen var allerede for halvandet til to år siden orienteret om batterierne og gav dengang udtryk for, at det var en god idé. Det må vi holde dem oppe på. Men de har ingen forståelse for, at vi måske har været nogle lidt for naive jyske klumpedumper. Nu håber jeg, at onsdagens møde kan give en afklaring, så vi kan komme ud at sejle, siger Peter Jørgensen.