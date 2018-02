Dambåden kommer til Haderslev i marts

Båden er specialbygget til at sejle under broen under Omkørselsvejen og ind gennem kanalerne til inderdammen. Den bygges synkefri, og bliver med elmotor miljøvenlig og lydløs.

Han oplyser, at den nye dambåd bliver bygget til at kunne håndtere sliddet fra mange tusinde gæster.

Den 4,5 meter brede og 15 meter lange turbåd er netop nu ved at blive bygget færdig på Gilleleje Bådebyggeri. Skroget er støbt, toppen på, motoren i og indretningen ved at komme på plads.

Dambåden får en sejlplan og kommer til at sejle på faste tidspunkter.Der bliver mulighed for at stige på båden ved Wittenbergplads, vandrerhjemmet, Bergs Plads og ved Damende.

Lang tid

Styregruppen tager endnu en gang til Gilleleje for at besigtige dambåden, når afleveringstidspunktet nærmer sig.

- Det bliver helt fantastisk at få den på vandet. Der er gået mange år, siger Dan Pedersen.

Dambåden var oprindelig planlagt til at blive søsat for et par år siden. Men finansieringen af båden til i alt 4,5 millioner kroner haltede. Først da en stor folkeindsamling i november 2016 gik i gang, og der kom folkelig opbakning til at skaffe de resterende 1,8 millioner kroner, kom der gang i sagerne. For et år siden var tidspunktet så vidt, at båden kunne bestilles på bådebyggeriet i Gilleleje.

Alle penge er endnu ikke skaffet, men kommunen har stillet en garanti for båden, og i januar sagde økonomiudvalget god for en plan, der er med til at sikre driften af båden.