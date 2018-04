Dambåden er ankommet

Han sidder klar ved morgenbordet på Danhostel, hvor han overnatter mens det sidste arbejde står på. Senere onsdag kommer der en elektriker, samt de folk som har lavet batteriet til den elbåden. Personligt mangler Niels Andersen at lave lidt detaljearbejde på båden såsom lister. Han regner med, at båden er færdig om højest en uge, og så skal båden godkendes af søfartsstyrelsen.

03:26 ramte båden vandet, da en kran sænkede den 10 tons tunge båd ned fra broen ved Omkørselsvejen. Herfra bugserede en jolle båden til vandrehjemmet, hvor den ligger nu. Klokken blev over fire om natten inden de fremmødte fra Styringsgruppen for Haderslev Dambåd og Niels Andersen fra Gilleleje, der har bygget båden, kunne gå i seng. Men selvom Haderslev nu igen har fået en dambåd, så er der stadig arbejde der skal gøre.

Glæder sig

For det utrænede øje vil båden for enden af bådbroen se færdig ud. Niels Andersen derimod spotter hurtigt to små møtrikker, som der er tabt på dækket. Alt på båden er lavet fra bunden og skal passe med dammens dybe samt højden på de broer, som den skal under.

- Vi har målt, og målt og målt, så jeg håber virkelig det passer. Og så glæder jeg mig bare til at komme ud og prøvesejle den, siger Niels Andersen.

Den glæde deler han sikkert med mange andre i Haderslev, og der kommer da også et par stykker cyklende forbi, for at se, om det virkelig kan passe, at båden endelig ligger der, og det gør den.