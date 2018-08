Dambåden Dorothea kan ikke nå frem til Damende

Haderslev: Lav vandstand i Haderslev Dam gør, at dambåden ikke kan nå frem til Restaurant Damende.

Vandstanden i Yderdammen er ifølge Dan Pedersen, som er medlem af styregruppen bag dambåden, faldet med 15 centimeter henover sommeren.

- Vi har haft noget helt ekstremt vejr, som gør, at vandstanden er faldet så meget, at det kan have den konsekvens, at vi ikke kan nå derud, siger han og tilføjer:

- Der er ellers taget højde for, at vandstanden kan falde om sommeren, da vi gjorde klar til, at dambåden skulle begynde at sejle. Vandstanden kan selvfølgelig også være for høj, og det er derfor, at vi ikke sejler om vinteren, da vi ikke vil kunne komme under Omkørselsvejen.

Dambåden Dorothea har en dybde på 70 centimeter, når den ikke er lastet med besætning og gæster.

- Båden stikker 10 centimeter længere ned, når den er fuldt lastet. Vi kan selvfølgelig ikke begynde at sejle med en båd, der kun er halvt fyldt, og de skulle nødig gå på grund, siger Dan Pedersen.