Fredag den 12. april afvikles et åbningsevent ved inderdammen for dambåden. SMUK spiller, der er salg af pølser og øl og mulighed for at vinde præmier.

Haderslev: Dambåden Dorothea er kommet i vandet. Tirsdag blev dambåden kørt fra sit vinterhi i Fredsted til dammen, hvor den med hjælp fra en kran blev hejst ned i vandet. Fredag kommer Søfartsstyrelsen for at syne båden, og derefter er den klar til at tage hul på sin første hele sæson. - Det bliver fantastisk, siger Mogens Jørgensen fra dambådens styregruppe, der sidste år var tvunget til at udskyde den planlagte sejlstart med to måneder, fordi det kneb med at få de nødvendige tilladelser i hus.

Vi glæder os rigtig meget til at byde vores gæster velkommen i det nye år. Mogens Sørensen, Dambåden Dorotheas Venner

Dambåden Dorothea lå smukt i vandet, efter at den tirsdag var hejst ned fra med en kran. Fredag skal den synes, og så skal de frivillige i gang med at gøre båden klar til den nye sæson. Privatfoto

Fest i to timer Det skulle ikke blive et problem i år. 13. april sejler dambåden ud på sin første ordinære sejlads, og det bliver markeret med et arrangement fredag den 12. april ved inderdammen. Her er der lagt op til en to timer lang fest for dambåden ved anløbsbroen i inderdammen mellem klokken 14 og 16. Det er Dambåden Dorotheas Venner, der står bag eventet, hvor alle er velkomne til at komme forbi og få en gratis tur på inderdammen med dambåden, som trods færre sejladser end planlagt fik en god 2018-sæson med 10.900 gæster og sorte tal på bundlinjen.

SMUK spiller Dorotheas Venner har lagt sig i selerne. Slesvigske Musikkorps kommer eksempelvis og spiller to gange 25 minutter, lige som der bliver salg af grillpølser, øl og vand til en billig penge takket være gode sponsorer. Der bliver også mulighed for at vinde præmier og købe bladet "Ombord på Dorothea", som udkom sidste år og fortæller om oplevelserne på den godt halvanden time lange sejlads fra inderdammen til Damende og tilbage igen. - Vi håber selvfølgelig, at vi får en god sæson, vi har allerede rigtig mange bookinger, siger Mogens Sørensen, der oplyser, at en tysk udgave af bladet gerne skulle være klar til sæsonstarten. Han håber, at mange kommer forbi for at fejre dambåden, som blev en realitet takket være LAG-midler og blandt andet støtte fra Haderslev Kommune og Arkil, der har stået for byggeriet af anløbsbroerne.