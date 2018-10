Dagplejere og børn har samlet bilaffald i årevis

Smadremandens bilophugningsplads ved Bostedet Kløvervænget har i alle seks år svinet naturen til. Det har især generet genboen Naturbørn.

HADERSLEV: I den private pasningsordning Naturbørn på Kløvervænget 9, går man meget op i at lære børnene om naturen og at bevare miljøet. Men for seks år siden åbnede Bostedet Kløvervænget i nummer 1, og siden har der flydt med affald i området. Det har givet en ekstra stor udfordring for naturbørnene. - Vi er ti naturbørn og to voksne. Vi tænker på miljøet og naturen, og vi arbejder og lærer børnene om alle de her ting. Når vi kommer ned i skoven, som vi kalder det, der er vores bagudgang, ligger der, jeg ved ikke hvor meget affald. Vi har virkelig slæbt hjem fra skoven for at smide det på genbrug, fortæller Majbritt Holzmann fra Naturbørn. Og langt det meste kommer fra bilsmadrepladsen bag bostedet. - Alle årene siden bostedet er kommet, har der været et værre svineri, altid. Vores område herude har altid være fint og ryddeligt før. Vi prøver at lære børnene, at man ikke smider affald i naturen, men tager det med hjem.

Sagen kort På Bostedet Kløvervænget bor voksne mennesker med "fysiske og psykiske funktionsnedsættelser". En af dem har som beskæftigelse at smadre biler. Da institutionen blev bygget i 2011, blev der også etableret en befæstet plads til ham bag institutionen ud mod Vandlingvej og Grønningen. Her får han cirka én gang om måneden leveret en kasseret bil, som han splitter ad med sit værktøj. Men det sviner et stort området til med affald. 100 meter af vandløbet Humlegårdsbæk, som løber i det grønne område nedenfor, er overstrøet med bildele.

Opgaven så lidt uoverskuelig ud for de to drenge her. I alt blev der fyldt ni affaldssække bag bostedet. Foto: Naturbørn

Fyldte ni store affaldssække Til den årlige skraldeuge Affaldsindsamlingen i april arrangeret af Danmarks Naturfredningsforening var Naturbørn derfor ude og samle affald sammen med Troldebørn fra Starup og Lones Guldklumper fra Starup. - Sammen med 16 børn fyldte vi simpelthen så mange affaldssække, og bagefter gik vi hen til bilmanden ved bostedet, og så ryddede vi op derhenne. Og det var jo alt muligt. Vi fyldte ni affaldssække bare med affald fra det bilhalløjsa. At beboeren har den specielle hobby, har hun dog ikke noget imod. - Han får frisk luft ved at gå derude, jeg kan godt forstå, at man har en beboer, der har behov for de her ting. Det er et rigtig godt pædagogisk værktøj til ham, men afgræns det dog, så det kan blive inde på deres eget grund. Hvorfor ikke bygge en lukket garage til ham, så han gå derinde og splitte det hele ad, så det ikke flyver ud i naturen, forslår Majbritt Holzmann?

Smadremandens plads med affaldscontainerne. Dem får han dog sjælden fyldt med affaldet, der som regel får lov til at ligge og flyde. En del ender nede i det grønne kommunale område, som Humlegårdsbækk flyder igennem. Foto: Rikke Skovrup

"Vi har en pedel" Hendes mand Casper Holzmann, som hun har Naturbørn sammen med, har også henvendt sig til lederen af bostedet så sent som i april i år. - Min mand sagde, det var for ulækker og noget værre svineri. Hun svarede, at de faktisk havde en pedel, som ryddede det op efter ham. Så sagde min mand, at pedellen også kunne hoppe ned i bækken og rydde op dernede og rydde lidt mere op. Men der er ikke blevet gjort noget siden april. Vi har aldrig set skyggen af den pedel. Der ligger jo ikke mindre affald. Han smadrer jo vinduer i bilen, alt bliver pillet ud og smadret. Vi bliver også trætte af at samle bilvrag op hele tiden. De henvendte sig til kommunen om problemet i sommer. - Vi spurgte, hvem der skal rydde op i den bæk, for det bliver mere og mere ulækker. Det er ikke sjovt at lære børnene om naturen og en bæk, der flyder, når der ligger så meget affald. Men de skulle nok sende nogen ud. Det er jo kommunens grund, det hele ligger og flyder på. Samtidig mener hun dog ikke, at smadremanden skal klandres for alt svineriet i bækken. - Jeg kunne godt forestille mig, at det ikke er ham, der smider de store tunge ting i bækken, men at der komme nogle unge mennesker forbi og tænker, om det kan flyde og smider det i. Det er jo store autosæder, vi har samlet op nede i bækken. Men hattehylder kan jo godt flyve i vinden. Det kan rat ikke. Han har nogle skraldespande stående deroppe, men han kan ikke selv finde ud af at putte det i. Men så må bostedet finde en, der kan rydde det op for ham, siger Majbritt Holzmann.

Foto: Jacob Schultz Mange store bildele ender i og omkring Humlegårdsbækken. Foto: Jacob Schultz