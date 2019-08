DN: Biogas er godt, men pas på placering

- I fremtiden skal vi gerne have erstattet noget af gyllen med organisk affald fra blandt andet husholdninger, sådan som det allerede sker i cirka 40 procent af vores kommuner. Men der er også aktuelt god grund til at omdanne gylle til gas. Det er god udnyttelse af ressourcerne, og det tørstof, som bliver tilbage og spredes på markerne kan lettere optages af planterne, forklarer Lasse Jesper Pedersen, klima- og energipolitisk rådgiver i DN.

Hvis det står til naturens forkæmpere i Danmarks naturfredningsforening, så skulle der bygges flere biogasanlæg i Danmark. At omdanne affald, herunder gylle, til grøn energi er ganske enkelt fremtiden, siger organisationen.

Placering

Det er dog ikke ligegyldigt, hvor et biogasanlæg placeres, mener DN.

- Vi anbefaler i nærheden af motorveje eller ved anden industri. Det bør ikke ødelægger naturskønne landområder, fremhæver Lasse Jesper Pedersen.

Her spiller netop den tunge trafik til og fra anlægget også en rolle, mener DN.

Til gengæld er der ikke nogen fare for, at biogas vil understøtte en forøget kødproduktion i fremtiden, fordi vi nu kan skaffe os af med gyllen på en mere miljøvenlig måde. Det er ellers et udbredt argument mod biogasanlæg.

- Nej, det mener vi ikke hænger sammen. Vi skal have mindre kødproduktion af hensyn til klimaet, men vi vil også i fremtiden spise kød, og selv om vi kommer til at producere mindre kød, så er der fortsat så meget organisk materiale til rådighed, at vi sagtens kan forsyne biogasanlæggene, siger Lasse Jesper Pedersen.