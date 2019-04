DF-krans vækker anstød ved 9. april-højtidelighed

Dansk Folkepartis lokalafdeling lagde sammen med garnison og soldaterforeninger tirsdag en stor rød-hvid krans ved mindeobelisk for faldne. Upassende, mente flere.

Haderslev: Der var mange af de godt 200 fremmødte, der forundrede hævede øjenbrynene, da der tirsdag formiddag blev holdt mindearrangement i anledning af 79-årsdagen for besættelsen 9. april 1940 ved Hertug Hans Kirke. Som den sidste i rækken nedlagde bestyrelsesmedlem Birte Uldal fra Dansk Folkeparti i Haderslev nemlig under honnør fra soldaterne en stor krans i rød-hvide farver ved mindeobelisken for de fire soldater fra Haderslev Kaserne, som 9. april 1940 faldt i kamp i Haderslev. - Det plejer vi at gøre, vi vil gerne ære de faldne, forklarede hun.

Baggrund Der blev lagt følgende kranse ved mindeobelisken for de faldne og kampene i Haderslev 9. april:Hæren



Fighter Wing Skrydstrup



Veteranerne



Slesvigske Soldaterforening



Haderslev Kommune



Haderslev Garderforening



Forsvarsselskabet for Haderslev og Omegn



Folk og Sikkerhed



Dansk Folkeparti

Foto: Timo Battefeld Der var fuld parade og honnør, da der tirsdag var mindearrangement for 9. april ved mindeobeliske ved Hertug Hans Kirke. Foto: Timo Battefeld

Skidt tilpas Upassende, lød det efter højtideligheden fra flere. Blandt andre fra Poul Erik Brodersen, der er formand for Haderslev Domsogns menighedsråd: - Jeg følte mig faktisk skidt tilpas, jeg synes ikke, man skal lave politik ved sådan et arrangement. Her skal man lade det være soldaterne, kommune og soldaterforeninger, der ærer de faldne. Dansk Folkepartis krans var desuden demonstrativt stor, siger Poul Erik Brodersen, som på sin Facebookprofil beskriver partiets kransenedlæggelse som smagløs og glæder sig over, at andre politiske partier havde pli til ikke at nedlægge kranse. - Tænk, hvis Klaus Riskær-partiet også kom for at ville nedlægge en krans, tilføjer han. Også borgmester H. P. Geil (V), der lagde en krans for Haderslev Kommune, undrede sig: - Jeg kender ikke etiketten, men ved, at flere blev stødt. Jeg kan dog forsikre dig om, at der i hvert fald ikke kommer en krans fra Venstre, siger H. P. Geil.

DF-formand forundret Kritikken vækker forundring hos Dansk Folkepartis lokalformand, Henrik Jeppesen: - Det er jo ikke første gang, at vi nedlægger en krans, og det er aldrig tidligere blevet påtalt. Vi prøver at ære de, der faldt. For os er det en gestus, vi vil gerne hædre de faldne, siger Henrik Jeppesen. Kan du forstå, at nogle synes, dit parti er ude på at slå politisk mønt af en historisk mærkedag? - Nej, det kan jeg ikke, det har aldrig været et tema. Men hvis det er et problem for nogle, så må vi jo have det op at vende i bestyrelsen, siger Henrik Jepsen.

Alle er velkomne Det er Haderslev Garnison, der står for afviklingen af 9. april-arrangementet. I 2018 valgte garnisonen for første gang at lade Dansk Folkeparti lægge en krans ved mindeobelisken forud for selve mindearrangementet. - Vores indgangsvinkel er, at alle, der har lyst, er velkomne til at lægge en krans. Vi forholder os ikke til hvem, for så går vi netop hen og tager parti, og der er jo ikke noget i Dansk Folkeparti, der er forbudt, siger kaptajn Chris Bjerre Klingenberg, der er presse- og informationsofficer ved Haderslev Kaserne. Han understreger, at det ikke er Haderslev Kaserne, der har inviteret Dansk Folkeparti til at lægge en krans. - Vi har accepteret det på baggrund af de andre foreninger, der deltager. Vil man så sige ja til hvad som helst? - Det kan jeg ikke tage stilling til her og nu. Hvis der kommer nogen, som vi ikke har lyst til at associere os med, så vil vi tage det op til den tid, siger Chris Bjerre Klingenberg.