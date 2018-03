DF: Riv den skulptur ned og brug stenene til at fylde huller med

Jon Krongaard og Dansk Folkeparti vil ikke bruge en eneste krone på at flytte og genopføre byport ved Christiansfeldvej. Hvis det står til Dansk Folkeparti skal de to andre byporte også rives ned.

Haderslev: Det er en øjebæ, riv dem ned - og brug stenene til at fylde huller i vejene med.

- Rent æstetisk synes jeg ikke, at de byporte gør noget godt for Haderslev. I Dansk Folkeparti er vi derfor ikke villige til at prioritere pengene til byporte. Den eneste relation, de har til Haderslev, er fortovsklinkerne, de er bygget af, siger partiets gruppeformand, Jon Krongaard, der er klar til at gå et skridt yderligere:

- Portene er en del af en helhed, så hvis den på Christiansfeldvej skal ned, så bør portene på Ribe Landevej og ved Falckkrydset også fjernes. Der er huller nok i vejene, der trænger til at blive fyldt op, tilføjer Jon Krongaard, der nu melder sig i debatten om den omstridte gule byport ved Christiansfeldvej.

Et borgerligt flertal i udvalget for plan og miljø besluttede for nylig, at de ikke vil bruge 350.000 kroner på at genopføre billedhuggeren Ole Videbæks byport, som står i vejen for en ny rundkørsel i det nordlige Haderslev.

Nørreport, som skulpturen hedder, blev sammen med Sønderport og Vesterport sat som minde om Haderslevs 700 års købstadsjubilæum i 1992 - og er blandt andet sponseret af byens murermestre. 350.000 kroner vil det koste at rive byporten ned og opføre den et andet sted i nærheden af den nye rundkørsel Det er penge, som Dansk Folkeparti ikke er villige til at bruge.

- De byporte har intet med Haderslevs historie at gøre. En domkirke, en lutherrose - en soldat - masser af andre ting ville have været mere relevante i forhold til byporte og noget, der symboliserer Haderslev, mener Jon Krongaard, der dermed tager afstand fra den anbefaling om kunstvalg, jubilæumskomiteen kom med i forbindelse med byjubilæet.