Svar fra kommunen: Derfor er bommen der

Avisen har spurgt kommunens teknik og miljø-afdeling, hvorfor der er en bom på cykelstien mellem det gamle posthus og havnen, og vi har fået følgende skriftlige svar fra Christina Vedel-Birch Andersen, afdelingsleder for trafikplanlægning:



- Bommen er rigtignok sat op for at forhindre, at biler kører på cykelstien. De må gerne krydse cykelstien. Bommene har endvidere den effekt at sikre, at cyklisterne kommer godt ned i fart ved krydsningen, så de ved lav hastighed har bedre mulighed for at sikre sig, at vejen kan krydses sikkert.



Gruspladsen er privatejet.



Vi, her i trafikplanlægning, har ikke tidligere fået henvendelser på, at bommene skulle være til gene.