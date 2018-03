Cykelhandler holder el-cykeldage i påsken

Haderslev: Går man og overvejer en el-cykel er der mulighed for at få en prøvetur hos Fri BikeShop i Haderslev de tre dage op til påske samt påskelørdag. Hvis interessen bliver vakt, er der muligheden for at låne en el-cykel med hjem.

Jesper Nielsen, indehaver af cykelbutikken, forklarer i en pressemeddelelse, at valg af cykel også afhænger af, om cyklen er til enkelte hyggeture eller som erstatning for bil nummer to.

I forhold til selve elmotoren er der i dag to udgaver at vælge mellem: forhjulsmotoren og centermotoren.

Forhjulsmotoren er den oprindelige løsning, som fortsat er populær blandt mange, hvor motoren sidder i forhjulet og trækker cyklen frem. Centermotoren er en nyere og kraftigere løsning, der er placeret centralt og derfor bidrager til en bedre vægtfordeling. Samtidig kan batterier til cykler med centermotorer give rækkevidder på op til 80 kilometer på en opladning.