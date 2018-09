Crossfit er for alle - også på havnen i Haderslev

Haderslev: I 2008 fandtes der i Danmark kun crossfit-centre eller 'boxe', som man kalder dem i trænings-verdenen, i København. Siden er træningsformen, hvor man med enkelte øvelser aktiverer muskelgrupper i hele kroppen, blevet spredt ud i hele landet, og nu har Haderslev også fået sin første box. Det er på havnen, at CrossFit Dome søndag havde første åbningsdag.

Med højt til loftet, højt musik og store, lyse lokaler er der i Crossfit Dome rig mulighed for at få brugt en masse energi og samtidig træne muskler over hele kroppen på en hurtig og effektiv måde. Crossfit er ifølge Bo Damgaard en træningsform, som alle uanset fysiske forudsætninger kan have stor glæde af og opnå gode resultater ved.

- Crossfit for mig er livslang, sund fitness. Her kan alle komme og få en konstant varierende træning, som kan gøre en forskel i en hverdag, hvor nogle måske mister lidt mobilitet i kroppen, fordi at arbejdet er stillesiddene, og det kan crossfit gøre noget ved. Vi vil gøre meget ud af, at alle skal have noget ud af at komme her, siger Bo Damgaard.

I Crossfit Dome vil de ansatte være klar til at hjælpe og instruere, uanset om man vælger at træne selv eller deltager på et hold.