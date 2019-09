Crazy Daisy i Haderslev bliver til spøgelseshus: Bliv hovedperson i din egen gyserfilm - hvis du tør

Du er hermed inviteret indenfor på Crazy Daisy i Haderslev den 28. oktober. Menukortet er ændret fra Gin & Tonic til Gru & Traumer. Hele Halloween-ugen bliver natklubben forvandlet til et spøgelseshus, hvor målet er at skræmme dig fra vid og sans - hvis du altså tør.

Jeg banker på døren.

Ingen svarer.

Jeg ringer dørklokken.

Ingen svarer.

Pludseligt åbner døren på klem. Et klaver kan høres. Lyden bliver tydeligere og mere intens. Dybe og hårde klavertoner hamrer i mørket.

Jeg åbner døren. Hjertet pumper. Jeg bliver mødt af en klovn med et ondt smil og blod dryppene ud af en mund med sylespidse tænder hele vejen rundt. Klovnen står gemt i mørket men alligevel så tydelig, at jeg sagtens kan ane ansigtet, men ikke tør tro mine egne øjne af bare skræk. Så står klovnen der bare. Den gør ikke noget. Den står helt stille med øjnene fastlåst på mit ansigt.

Klovnen sætter i pludselig bevægelse.

Jeg spørger, om jeg ikke skal lukke døren i håb om, at klovnen vil bryde ud af sin rolle og sige "ja, det må du godt." Jeg ved ikke, hvad jeg havde regnet med, men klovnen bevæger sig mod en trappe, der går ned mod kælderen. De skræmmende men dragende øjne slipper ikke mit blik et splitsekund. Jeg følger med ned ad den runde, stejle trappe, hvor jeg et kort sekund mister klovnen af syne.

Jeg kigger op fra trappen.

I rummets modsatte ende står en anden klovn. Rummet er så mørkt, at jeg ikke er klar over, om det rent faktisk er en virkelig klovn eller et produkt af min egen begyndende panik. Da jeg kommer ned for enden af trappen, åbner klovnen en dør ind til et tomt lokale. Lokalet er lyst op af røde lysstofrør og gør ikke stemningen bedre.

Slam!

Døren smækker brutalt bag mig, og rundt om hjørnet sidder Nikolaj Jacobsen bestyrer for Crazy Daisy Haderslev og storgriner. Den 28. oktober bliver natklubben forvandlet om til et spøgelseshus. Jeg har bare fået en smagsprøve.