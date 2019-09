Conny lod lokkerne falde for den gode sag - nu har Erik hjemmets længste hestehale

HADERSLEV: Da Conny Krab søndag morgen forlod hjemmet i Laurids Skausgade, bad hendes bedre halvdel, Erik Kock, der er kendt fra Kløften Festival, hende om at sende et billed af sig selv, inden hun kom hjem. Conny havde nemlig taget en stor beslutning:

- Jeg havde længe tænkt på at blive klippet korthåret, og her kunne jeg så også donere mit afklippede hår til en god sag, så var det en god lejlighed. Erik kan dog bedst lide mig med langt hår, men han kan også se det gode formål.

En halv time senere havde hendes beslutning sikret, at Erik nu kan prale af, at have husstandens længste hestehale.

Det er frisør Anette Juul Nielsen fra Salon Korsvik, der fik lov at klippe Connys hestehale:

- Det giver da lige et gip i maven, vi har jo folks hår mellem vores hænder, og det er en stor beslutning, at lade så meget hår falde, forklarede Anette Juul Nielsen, der selv er fighter, idét hun i to omgange har været ramt af kræft.

Conny Krab var dog tryg ved Anette sikre hænder.

Anette Juul Nielsen og hendes medarbejdere har i stafetdøgnet haft en stand i Damparken, hvor de klippede folk for 200 kroner, som gik ubeskåret til Stafet for Livet. Søndag morgen havde de klippet 63 mennesker.