GRAM: Trods 13 timer i kø var humøret boblende blandt de fans, som kom til Gram Slot tidlig fredag morgen for at opleve aftenens koncert med Cliff Richard.

Det første dukkede op mellem klokken syv og otte fredag morgen, og de blev belønnet med et kønummer, så de kunne gå lidt frem og tilbage, men de fleste foretrak at blive i køen, og for dem var det en bonus, hver gang en strofe fra de igangværende lydprøver trængte i gennem.

Blandt de forreste i køen er medlemmer af fanklubben Cliff-Hangers, der tæller kvinder fra blandt andet Canada, Tyskland, England og Skotland.

Cliff Richard er deres store passion. To af de mest hardcore havde set 18 af stjernens koncerter sidste år, og heriblandt er der flere engelske kvinder og en enkelt mand, John Kirby, som følte at kvinderne i klubben passede godt på ham, selv om han ikke er Cliff.

- Jeg har været fan siden 1958 og har fulgt ham tæt hele vejen, forklarede Joan McAllister, der oprindeligt er fra Skotland, men nu bor i England efter 42 år i Canada.

- Han er magisk, og vi skal se alle fem koncerter i år. Nu er vi i gang med at spare sammen til næste år, hvor han fylder 80 år. Måske bliver jeg nødt til at tage et banklån, lød det grinende fra Joan.

Klubbens Cliff Richard favoritsang er "Reborn", forklarede Carolyn Bramble:

- Det er det der står på vores t-shirts. Det er sådan en smuk sang, og der er bare sådan en fantastisk stemning under det nummer.

Koncertpladsen åbnede klokken 16.30 og koncerten begynder klokken 21. Klokken 20 går Jørgen Olsen fra Olsen Brødrene på scenen.