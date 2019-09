Claes' historie er skrevet med blæk

Claes Overgaard vejer i dag 70 kg mindre end for bare to år siden. En gastrisk bypass og motion har hjulpet ham på vej. Foto: Jacob Schultz

45-årige Claes Overgaard har tabt 70 kg og fået diagnosen kræft to gange. Det er nogle af de historier, som hans tatoveringer gemmer på.

HADERSLEV: Claes Overgaards krop har i de seneste par år gennemgået en stor forvandling. I dag er han 70 kg lettere end for bare to år siden. Mens der er blevet mindre af Claes, så har han fået flere tatoveringer, der er med til at fortælle historien om, hvordan han er blevet til den, han er i dag - i modsætning til hans allerførste tatovering; en sol på overarmen: - Den lignede mest et modermærke. Det var bare fordi, jeg skulle have en tatovering. Det havde de smarte dengang.

Claes Overgaard Er 45 år og far til børnene Lukas og Jasmin.



Har C.O. Sportsmassage og er også salgs- og produktchef hos Starka Beton.



Er formand for bestyrelsen i Haderslev Idrætsforening, som Vikings XL også er en del af.



Bruger blandt andet sin fritid på løb og styrketræning.

En af de ting, som Claes Overgaard er rigtig stolt over at have deltaget i - og ikke mindst gennemført er Kolding Pure Extreme, der består af svøming i Kolding å, løb og en tur på mountainbike. Den gennemførte han i 2018. Foto: Jacob Schultz

Kræften På sin højre arm har Claes fået tatoveret Knæk Cancer blomsten. Et evigt minde om de to gange, hvor han har siddet over for en læge, der har har sagt ordene: "Claes, du har kræft". Første gang var i 2011. Her fik Claes konstateret testikelkræft. Han skulle have en operation og så ville kræften være væk. Det var den også. I hvert fald i første omgang. Året efter havde kræften spredt sig til lymferne. 30 gange skulle han i strålebehandling, inden han igen kunne blive erklæret rask. Han husker at noget af det sværeste var, da han blev nødt til at fortælle sin mor og sine børn, at han havde kræft. - Min far døde af kræft i 2008, siger Claes stille. Da Claes første gang fik diagnosen kræft, fik han beskeden om, at han skulle opereres dagen efter. Det var Claes ikke klar til: - Jeg var lige startet på nyt arbejde. Jeg spurgte lægen, om jeg ikke kunne vente et par måneder med den operation. Det kunne jeg godt, sagde lægen - men så ville jeg være død, siger Claes. Han valgte operationen og fik besked på, at han skulle være sygemeldt i seks uger. - Jeg var det i fire dage. På samme arm står der "Løb aldrig hurtigere end din skytsengel kan flyve". - Det betyder rigtig meget for mig. Jeg har altid levet i overhalingsbanen og troet, at jeg kunne alt, siger han. Det var for eksempel også først, da han for anden gang fik diagnosen kræft, at han holdt op med at ryge. Det var da kræften havde spredt sig til lymferne og lægen sagde, at hans behandling kun ville have halv effekt, hvis han fortsatte med at ryge. - Lige der stoppede jeg, siger Claes.

Citatet på Claes Overgaards venstre arm stammer fra Peter Plys:Don't be afraid of the shadows that only means there's a light nearby.- Det var meget spontant, at jeg valgte det, siger han. Foto: Jacob Schultz

Målene De seneste par år har det været fuld fart frem for Claes, der endelig har fået bugt med den overvægt, som han i årevis har kæmpet mod. - Jeg når altid mine mål nu. Det gjorde jeg ikke før, siger han. Der er en Claes før og en efter hans store vægttab. Hans vægttab på 70 kg startede i sin tid, da han så Rigtige Mænd i tv og blev en del af det lokale Team Antidunk, der startede op i kølvandet på tv-programmets succes. Nu er han i front hos Vikings XL. - Min udfordring har altid været, at jeg kan tabe fem-seks kg på en uge - og så tager jeg syv-otte på ugen efter, siger Claes. Det var det mønster, der i mange år prægede hans liv og hans kamp mod kiloerne.

På Claes Overgaards venstre side har han fået tatoveret livets træ.Foto: Jacob Schultz

Gastrisk bypass - Jeg har altid været overvægtig. Ikke i mine teenageår - og heller ikke, da jeg var soldat. Men derefter gik det ned ad bakke, siger Claes ærligt. Mens han kunne kværne to hot dogs på vej hjem fra arbejde, inden han lavede mad og spiste to-tre portioner og måske en ekstra portion, mens han tog af bordet, så steg vægten. I et par år gik han til vægtkontrol hos lægen. Til en af de kontroller skete der noget: Lægen sagde, at Claes skulle gå hjem og tænke over det. Det behøvede han ikke. - Jeg fik at vide, at jeg kunne tabe op til 80 procent af min overvægt efter operationen. Men inden operationen, så skulle han tabe en del af sin overvægt ved egen hjælp. Otte procent af hans overvægt skulle han tabe, før han måtte blive opereret. - Det var helt skørt. Jeg skulle tabe 13 kg. Det gjorde jeg blandt andet ved at træne med seks lag tøj og plastikposer på. På Nupo-kure og pis og lort, siger Claes. Det var en hård periode. Han fik sin operation. Claes mener selv, at det er grunden til, at han er i live i dag. Han har ikke kun vinket farvel til en masse kilo, men også til for højt blodtryk og søvnapnø. - Jeg tabte 40 kg på tre måneder. Jeg gik fra en xxxxl til xl på de tre måneder, siger han.

Knytnæven på det venstre bryst har han ikke selv fået ideen til. Det har den tatovær, som har lavet det, efter at have hørt Claes' historie. Foto: Jacob Schultz

250 ml Et vægtab på 70 kg har Claes opnået ved hjælp af en gastrisk bypass og fokus på motion - han dyrker både løb og styrketræning. Efter Claes fik en gastrisk bypass kan der kun være 250 ml i hans mavesæk. Selvom det måske kan lyde fristende at tabe 40 kg på tre måneder, så er en gastrisk bypass ikke helt uden konsekvenser. Derfor er Claes også begyndt at holde foredrag om hans erfaringer som gastrisk bypassopereret for dem - blandt andet for dem, der står overfor at skulle have den samme operation. - Jeg kan ikke spise og drikke samtidigt. På en almindelig dag, så får jeg ikke mere end 800 kcal. Jeg spiser hele tiden - og jeg har altid sodavand og myslibarer i bilen, siger han. Og så er der det, som man sjældent taler om. - Hvis jeg spiser eller drikker noget, som jeg ikke kan tåle - for eksempel for meget fedt - så får jeg diarré. Af og til bliver han også ramt af dumping syndrom. Det skete også for nylig. Han reagerede på at have drukket noget sødt vin. I halvanden time stod det på: - Jeg havde det som om, at der var en der stak mig med en kniv over hele kroppen. Jeg havde svedperler over hele kroppen, fortæller han. Han har erkendt, at det kræver en stor portion selvdisciplin at være gastrisk bypass-opereret.

Holger Danske har plads på Claes Overgaards venstre arm.- Jeg er jo bare en gammel soldat, siger han.Claes fik som ung soldat knust sit skinneben. Derefter var han i mange år i Hjemmeværnet. - Jeg ville godt have haft en karriere i forsvaret, men jeg gjorde det, jeg var bedst til. Jeg opgav. Foto: Jacob Schultz

En mere på vej Den nyeste tatovering i samlingen sidder på ryggen af Claes. I tatoveringen står der Time for change, der er sloganet for Vikings XL: - Det er et minde om, at tiderne skifter og at man ikke kommer sovende til sine resultater. Jeg er kommet fri af mine egne lænker, siger han. Claes er ikke færdig med at få sin historie tatoveret på kroppen. Den næste tid er booket hos tatovøren. Endnu ved han ikke helt, hvad han skal have lavet. Men han finder ud af det: - Jeg er meget spontan. Når jeg løber, så ved jeg heller aldrig, hvornår jeg kommer hjem.

Claes Overgaard er 45 år og far til to børn. Foto: Jacob Schultz

Claes er en af hovedkræfterne i Vikings XL, hvis slogan er Time for Change. Tatoveringen på ryggen er Claes' nyeste. Foto: Jacob Schultz

Nederst på armen står der: Veni vici vidi, der oversat betyder: Jeg kom, jeg så, jeg sejrede.Foto: Jacob Schultz