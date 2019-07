Civil ulydighed: Borgere flyttede kummer med træer

Et Facebookopslag resulterede onsdag i, at Gravene blev frisket op med træer. Hans Skøtt fra Skøtts Kaffebar flyttede med lidt hjælp trækummer fra uset plads til byens midte.

Haderslev: Det er civil ulydighed, men ifølge initiativtageren ganske fornuftigt. Hans Skøtt fra Skøtts Kaffebar på Gravene tog onsdag sagen i egen hånd. Med lidt hjælp fra Henrik Neumann og hans gaffeltruck kørte han seks kommunale kummer med træer og græsser, der usete stod bag Kosmorama, ind til Gravene. Her blev de bugseret på plads mellem betonbænkene - og giver nu lidt liv og rum til den ellers grå plads. - Det ser da godt ud, ikke, siger Hans Skøtt, der tirsdag i et facebookopslag undrede sig over, hvorfor kummerne dog stod bag Kosmorama. "I april var der en afprøvning på Gravene i Haderslev. Til den afprøvning blev der brugt nogle træer. De træer står nu på pladsen bag Kosmorama og gør ikke meget nytte. Der må kunne findes en plads eller to, hvor de fine træer kommer til sin ret, især når det vælter rundt med turister i byen De er jo købt og betalt," skrev Hans Skøtt, som fik mange likes og endda løfter om kontante bidrag til en flytning.

Haderslev burde have en bypedel, der kunne gå og nusse. Hans Skøtt, Skøtts Kaffebar

Der blev passet godt på, at intet blev ødelagt, da kummerne blev bugseret ind på plads mellem bænkene. Aktionen fandt sted på baggrund af et opslag på Facebook, hvori Hans Skøtt undrede sig over, at kummerne stod usete bag Kosmorama. Foto: Inge Rogat Møller

Hvor er vandet? Nu står seks af de otte kummer på Gravene. - Så kan kommunen jo sætte de to sidste et andet fornuftigt sted, lyder det fra kaffebar-manden, som to gange inden flytningen henvendte sig til kommunen. "For dyrt" og "de vil genere de mange andre aktiviteter på Gravene", lød svaret på henvendelserne. Svar, som Hans Skøtt dog ikke vil acceptere. - De står godt her, og man kan jo se, at de er blevet passet med vand - ellers ville træerne jo hænge, siger han. Der kommer rigtig mange forbi kaffebaren, også mange turister, der ofte stiller Hans Skøtt de samme spørgsmål: hvorfor mangler der træer? og Hvorfor er der ikke vand i springvandet? - Og det kan altså være rigtig svært at svare på, siger Hans Skøtt, der siden åbningen af kaffebaren har engageret sig stærkt i udviklingen af det indre Haderslev - og blandt andet har undret sig over det manglende vand i renden rundt om pladsen samt den dårlige belysning i vintermånederne. - Det er så vigtigt, lige i øjeblikket kommer der rigtig mange turister, og vi skal præsentere byen, så den er bedst, og det kan jo ikke nytte, at man ikke gør noget, bare fordi der ad åre skal ske et eller andet her på pladsen, så må man imens finde en midlertidig løsning - som kummerne.

Øjenåbner Afprøvningen i april var en øjenåbner - og Rune Bosses blomstrende kunstværk, der blev fjernet i lørdags, har vakt opsigt, skabt debat - og også samlet folk. Hans Skøtt håber meget, at der i fremtiden kommer endnu mere fokus på det indre Haderslev - og Gravene - og at der måske også blødes op i nogle af de mange paragraffer, der sætter grænser for brugen af torvet. Og så bør byens borgere på banen. - Ude på landet kan man jo samle sig om bestemte ting, det bør vi også kunne her i byen, siger han og glæder sig over, at kummerne nu står på Gravene. - Ha ha, og kommunen opdager jo nok slet ikke, at de er blevet flyttet. Men her vil de glæde mange.