Citrondrengen sætter kulør på søndagen

Haderslev: Der bliver både sødme, syrlighed og klang på underholdningen, når Citrondrengen søndag den 15. september klokken 14 slår sanghæftet op og sætter gang i nostalgien med fællessange som "Sømanden og Stjernen", "Jeg vil bygge en verden" eller "Lille sommerfugl".

Citrondrengen fra Give med det borgerlige navn Kurt Petersen er nemlig hovednavnet, når Sct. Georgs Gilderne i Haderslev traditionen tro inviterer til koncert og et par hyggelige timer i godt selskab med kaffe og kage på Månen på Bispen i Haderslev. Alt sammen for at skaffe penge til godgørende formål for og med børn i Haderslev-området.

- I år vil overskuddet gå til arbejdet i Børns Voksenvenner, oplyser Lissi Houman fra Sct. Georgs Gilderne, som igen takket være lokale sponsorer kan invitere til et gratis arrangement, hvor hver tilhører dog betaler 40 kroner for kaffe og kage.