VOJENS: Cirkusturnéen begyndte i maj med en tur rundt i hele Sønderjylland. Cirkus Trapez har siden været i resten af landet, og arbejder sig lige nu gennem Fyn med forestillingen Yakari, som er et indianer heste show.

Centralt i forestilling er den 12-årige Nynne Hulsig Samuelsen. Hun har fået fri fra skole et halvt år for at turnere med cirkus og spille indianerdrengen Yakari; kendt fra tegneserien af samme navn. Nynne Hulsig Samuelsen er ikke helt uvant med at optræde, for hun dyrker cheerleading til daglig hjemme i Frederikshavn, hvor hun er flyver. Det betyder, at hun bliver kastet op i luften og laver tricks.

Udover heste og "indianerdreng" medvirker der også andre dyr som hunde og geder samt flere professionelle artister i forestillingen.

Sæsonen slutter den 14. og 15. september med tre forestillinger på cirkuspladsen i Vojens.

Lørdag den 14. klokken 14 er en forestilling reserveret pensionister. Søndag den 15. er der to forestillinger klokken 11 og 15.

På vej fra Fyn slår Cirkus Trapez også teltpælene ned i Vonsild torsdag den 12. og på Hejlsminde Camping fredag den 13.

Læs mere på www.cirkus-trapez.dk.