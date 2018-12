Center-byggeri skal kulegraves efter kritik fra borger

- De kunne godt se, at der var mange ting, der ikke var i orden. Det kan jo ikke blive ved med at gentage sig, konstaterer Hans Jakob Hansen.

Det er blandt andet disse forhold, der har gjort, at Børge Koch nu vil have en kulegravning af sagen.

Den gamle entreprenør præsenterede de tre herrer for en længere liste over især udendørs arbejder, der ikke er udført i overensstemmelse med gældende regler.

Nu har udvalgsformand Børge Koch sammen med topledelsen i Voksen og Sundhed bedt kommunens bygnings-afdeling undersøge sagen. - Vi skal have en kulegravning af alle de her ting, fastslår Børge Koch efter, at han sammen med direktør for Voksen og Sundhed Rolf Balsgaard Johansen og centerkoordinator Toke Prisak Jakobsen forleden var ude at besigtige centret sammen med Hans Jakob Hansen.

HADERSLEV: - Især når man skal bygge et sundhedscenter, er det da lidt tragikomisk, at folk risikerer at komme til skade, fordi de kører ud over en skrænt eller falder, fordi der mangler belysning og gelændere, siger borger Hans Jakob Hansen.

Stejle skrænter og skarpe hjørner

For et par måneder siden kunne han afsløre en livsfarlig trappe uden gelændere og belysning ned på Føtex's parkeringsplads.

Trappen blev efterfølgende afspærret, indtil der var kommet gelændere på.

Men centrets parkeringsplads er heller ikke lavet efter bogen, ifølge Hans Jakob Hansen.

- De fleste af parkeringspladserne er bygget op som reoler, og bilerne er dermed meget tæt på at køre ud over en flere meter stejl skrænt. Af sikkerheds-grunde skal der der foran disse rækker af biler monteres et solidt autoværn, skriver Hans Jakob Hansen blandt andet i sin rapport.

Han kalder de foreliggende parkerings-forhold for "absolut livsfarlige" og i strid med alle gældende regler om tilgængelighed.

Også trapperne er stadig mangelfulde, ifølge Hans Jakob.

- På østsiden af centret er der en trappe, hvor man har glemt at montere en håndliste på bygnings-siden, og på samme side er der også en ulovlig jordrampe, som fører ned til en sti, lyder det fra Hans Jakob Hansen:

- Rampen er for kort og for stejl til at gøres lovlig. Den skal straks erstattes af en lovlig trappe, påpeger Hans Jakob Hansen, som også undrer sig over den manglende belysning og rækværk på stien, som han kalder "et langt farligt stræk for svagelige og dårligt seende, da der er frit fald ned ad en stejl skrænt.

Den lange liste med løsningsforslag har Haderslev Kommune fået en kopi af, og Børge Koch (R) og har bedt om en grundig undersøgelse.

- Vi har bedt kommunens bygnings-afdeling svare på:1) Hvad gør vi ved det? og 2) Hvorfor er vi ikke blevet gjort opmærksomhed på de fejl og mangler ved aflevering af byggeriet. Jeg er jo ikke fagmand, og vi er nødt til at have en kulegravning af, hvad der er sket, siger Børge Koch, som umiddelbart godt kan se, at Hans Jakob Hansen kan have ret i noget af sin kritik.

For eksempel, at der bør være et autoværn, der skal forhindre, at borgerne kører ud over skrænten.

- Det giver god mening. Men vi er nødt til at have nogle fagfolk til at kigge på de her ting. Det er derfor, at vi nu har bedt om en undersøgelse, siger Børge Koch.

ifølge Hans Jakob Hansen kan den omstændighed, at Haderslev Kommune har godkendt byggeriet uden at påtale fejl og mangler gøre det vanskeligt at rejse krav om, at leverandøren skal rette op på disse fejl og mangler uden beregning.