Carmina Burana på turné rundt i Sønderjylland

Der er intet Carmina Burana uden et stort kor, og her er det de dygtige gymnasiekor fra Syd- og Sønderjylland samt Slesvig, der i selskab med tre professionelle solister vil synge de latinske tekster fra den verdslige og muntre side af middelalderen. Koncerterne finder sted tirsdag 12. marts kl. 20.00 i Koncertsal Alsion i Sønderborg, onsdag 13. marts kl. 20 på A.P. Møller Skolen i Slesvig og torsdag 14. marts kl. 20 på Harmonien i Haderslev.

Katedralskolens elever synger med

Samarbejdskoncerterne med gymnasiekorene rækker mange år tilbage og er en vigtig del af symfoniorkestrets historie. Sidst orkestret optrådte sammen med gymnasiekorene var i den forrige sæsons Chess-succes. Især det velfungerende samarbejde mellem de enkelte gymnasiekor er værd at opleve, for det er et omfattende arbejde at sammensætte flere kor til ét stort, og det er korledernes fortjeneste, når det hver gang er lykkedes. Denne gang består koret af unge sangere fra Duborg-skolen, A.P. Møller Skolen, Sønderborg Statsskole, Haderslev Katedralskole og Deutsches Gymnasium für Nordschleswig, der tilsammen vil udgøre et kor på omkring 200 sangere.