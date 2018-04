Campister er ikke sådan at slå ud

Campingsæsonen har fået en kold start i år, men det stopper ikke de ihærdige campister, for når kalenderen siger camping, så skal vognen ud, også hvis vejrudsigten siger sne.

- Vi åbner altid ugen inden påsken, også når den falder i marts. Vejret betyder selvfølgelig noget, men ikke alt for campister er dedikeret, siger Liselotte Rysz, der ejer og bestyrer campingpladsen sammen med sin mand, Henrik Rømer Bro.

- Så har vi også prøvet at campere i snevejr. Vi har gået og talt ned de sidste 26 uger til at komme afsted, siger Karina Schack.

Selvom vejrudsigten ikke ligefrem ledte tankerne hen på camping og udendørsaktiviteter, så var der ingen tvivl om, at påsken skulle foregå i vognen. Familien har hygget sig, også den dag de vågnede op til sne udenfor.

Haderslev: Udenfor har temperaturen kun lige bevæget sig op over frysepunktet, men inde i familien Schacks fortelt er der varmt nok til, at børnene sidder i T-shirts og brillerne dukker, når man lyner døren op og træder indenfor. Hele familien er samlet. Børn, søskende og bedsteforældre sidder om det lange havebord og er i gang med frokosten. De sidste tre år har Karina og Kim Schack været fastliggere på Vikær Strand Camping.

Stor entusiasme

Rundt om på pladsen er der godt fyldt op med campister, og de 10 luksushytter er også udsolgte. Selvom de ikke tæller folk, så vil Liselotte Rysz gætte på, at der er kørt 200 vogne ind, siden pladsen åbnede den 24. marts. De mange fastliggere har siden da været i gang med at etablere deres pladser. Der skal lægges gulv i forteltet, det skal rejses og måske skal der et flag op.

- Nogle af vores campister betragter næsten vognen, som deres første hjem, siger Liselotte Rysz.

På turen rundt på pladsen møder hun også et par uden campingvogn, der bare lige er nede og se efter, hvordan deres plads har det. De købte en ny vogn i sidste uge, og selvom den skulle være klar om fjorten dage, har de presset på og håber, at den bliver færdig før tid. Netop entusiasmen hos campisterne, er noget af det, der også smitter af på Liselotte Rysz.

- Det er jo dejligt at have en baghave, som så mange mennesker glæder sig til at være i, siger hun.