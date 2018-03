Café Kridt-teamet bygger om

Café Kridt på Gravene er i disse dage ved at få en større overhaling. Caféen genåbner torsdag blandt andet med nyt legerum og bar.

HADERSLEV: Mange har de seneste dage trukket forgæves i døren til Café Kridt, der er under renovering.

Caféens stampublikum tæller blandt andet mange børnefamilier og mødre-grupper, og de skal nu i højere grad tilgodeses.

- Vi laver et nyt børne-hjørne med legesager, og der kommer også bedre puslefaciliteter. Baren har vi flyttet over i det andet hjørne af caféen, hvilket giver mere plads til vores gæster, fortæller Christina Karas Christiansen, der er ny i jobbet som kvalitets-leder i Café Kridt kæden.

Hun har arbejdstøj på og støv i hovedet, for de seneste dage er gået med at renovere i caféen, der har plads til 60 spisende gæster.

Alle ansatte har været i sving med hammer, skruetrækker og malepensler for at hjælpe håndværkerne med at give caféen en overhaling.

Caféen genåbner torsdag klokken 10, så det har været nogle lange arbejdsdage her sidste par dage inden genåbningen.

Indehaver af Gry Kibsgaard fortæller, at hun er i gang med at give sine caféer en opdatering, for engang imellem skal der ske noget nyt.

I Aabenraa er Café Kridt flyttet til nye større lokaler, og også caféen i Tønder skal renoveres.

Kun Kolding slipper, da caféen her stadig er forholdsvis ny.

Café Kridt åbnede i Haderslev tilbage i 2012 og var fra starten meget velbesøgt.

- Mens vi har gået og renoveret er mange kommet ind og spurgt, hvad vi laver. Det er vi glade for, for vi er en del af byens liv. Derfor er også vigtigt, at rammerne er gode, fastslår Christina Karas Christiansen.