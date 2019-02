Byrums-prøver skal provokere og skabe debat

Haderslev Byforum afprøver i samarbejde med Haderslev Kommune en række forslag for at se, hvad der virker og hvad der ikke virker. Borgerne kan komme med input undervejs. Parkering på Gravene er et af i alt fire afprøvninger på tre steder. En bro er også blandt ideerne.

Ved springvandet står arkitekt Heidi Møller fra Haderslev Kommune samt Annelene Mauritsen og Martin Schrøder fra Haderslev Byforum. De har sat avisen stævne for at fortælle, hvorfor bilister fra mandag morgen kan indtage pladsen og parkere deres biler her, mens de går på indkøb eller til frisør.

Kun en fjerdedel af de 1495 borgere, der i uge 39 2018 besvarede en spørgeskemaundersøgelse, hvori de blandt andet skulle vægte vigtigheden af parkering i forbindelse udviklingen af bymidten i Haderslev, mente det var vigtigt at kunne parkere sin bil tæt på butikkerne. 6500 borgere i Haderslev og nærmeste omegn var via e-boks blevet opfordret til at deltage i spørgeskemaundersøgelsen, hvor parkeringsspørgsmålet var et af flere spørgsmål. 41,72 procent af de adspurgte svarede, at der skulle være plads til mødesteder, der derfor skal tænkes ind i både byrum og i forbindelse med parkering, mens 33,20 procent mente, at miljøet i bymidten har en så høj kvalitet, at parkering må underordne sig.

Parkering har gennem mange år været et af de mest hede emner i den offentlige debat i Haderslev. På den ene side bliver der sagt, der er for få parkeringspladser tæt på butikkerne, og på den anden side bliver der snakket om rum til ophold og aktiviteter.

Beslutningen om at åbne for parkering på Gravene i uge otte, ni og ti er det første af fire afprøvninger. Hen over de næste uger og måneder skal de sætte gang i en debat, hvor holdninger kan mødes og brydes og i sidste ende udmunde i en strategi for den indre by, som skal være færdig til sommer. Ikke kun Gravene, men også Hertugens Baghave mellem Jomfrustien og Slotsgade samt et område ved Møllestrømmen skal midlertidigt omdannes, så folk kan danne sig en mening og helt konkret opleve på egen krop, hvad en by kan bruges til, og hvordan det virker.

Planen er derfor, at der opsættes en infostander ved hvert afprøvningssted, hvor man kan give udtryk for, om man synes tiltagene er gode eller dårlige.

Parkeringen er et yderpunkt lige som den afprøvning, der senere også finder sted på Gravene. Her er det meningen, at der lukkes helt for trafik og at der skabes en fleksibel plads, hvor store og små kan sidde, ligge, gå eller opholde sig på. Drivein-bio, udeservering, aktivitetskasser med legeredskaber og bolde, som eksempelvis dagplejemødre kan bruge samt flere andre ting er ved at blive forberedt i samarbejde med blandt andet Marie Dufresne fra Kunsthal 6100. Også det vil Haderslev Byforum og Haderslev Kommune have input til.

Det er ikke alle drømme, der kan realiseres. Men hvis man ikke arbejder for dem, så realiseres de heller ikke. Martin Schrøder drømmer om en bro eller eller flydepram over Møllestrømmen, så fodgængere og løbere kan komme over vandet og gå eller løbere videre ud til Damhalvøen og Damparken. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

- Jeg har fundet ud af, at der er vildt mange smutveje og passager i denne by, lyder det begejstret fra Martin Schrøder, der for tre år siden flyttede til Haderslev og straks meldte sig, da han i forbindelse med en spørgeskemaundersøgelse blev spurgt, om han havde lyst til at medvirke i Haderslev Byforum.

Byrum er meget mere end Gravene. Det er også de mange passager, der leder til og fra de centrale pladser. På vejen fra Gravene mod Jomfrustien og Hertugens Baghave går det gennem det nedslidte og lidt uhyggelige passage mellem Gravene og Nørregade. Her er der planer om at lave noget med lys. De nærmere detaljer er endnu ikke helt på plads, men lys kan bevirke meget og gøre folk mere trygge.

Bæredygtighed for børn

På den mudrede plads bag den nye biograf ligger Hertugens Baghave - kun et stenkast fra det sted, hvor der indtil midten af 1500-tallet lå en gammel middelalderborg. Som et centralt sted er der her tanker om at lave et mødested for aktive børn. Inspirationen er hentet hos Børnenes Jord i Aarhus - en legeplads for det aktive barn og unge menneske.

- Det er et aktivt tilbud, lidt selvbygger, hvor vi skal arbejde med bæredygtighed og FNs Verdensmål. Her kan man plante og få ting til at gro samt genanvende, forklarer Heidi Møller og understreger, at også denne del af projektet er en afprøvning.