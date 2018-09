Byrådspolitiker foreslår rygepauser til ikke-rygere

Haderslev: Rygning er skadeligt for helbredet. Men rygere på arbejdspladser har ofte et fællesskab omkring den usunde vane, som ikke-rygere kunne lære lidt af.

Det mener byrådspolitiker i Haderslev Kommune, Marie Skødt (A), der til daglig er lektor på UC Syd, lærerseminariet i Haderslev:

- Jeg kan jo se på de studerende her, der ryger, at de kommer glade og opstemte tilbage fra pause, fordi de har stået sammen med andre rygere og snakket og grinet. Ikke-rygerne har gjort ingenting med sig selv og virker ikke lige så glade. Så for mig at se har rygning jo en meget social funktion, som andre kan lære af, siger Marie Skødt om baggrunden for det debatindlæg, hvor hun foreslår rygepauser uden røg for ikke-rygerne.

Haderslev Kommune vil som arbejdsplads for godt 5.000 ansatte forbyde røg i arbejdstiden fra og med 2020. I dag må rygerne på rådhuset gå ud i et rygebur og ryge, ligesom der er ansatte i hjemmeplejen og andre afdelinger uden for rådhuset, som ryger i løbet af arbejdsdagen. Det må de ikke om godt et år. Det er i det lys, at Marie Skødt har fremsat sit forslag.