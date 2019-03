Byrådsmøderne er for lange

Borgmester appellerer til, at mødernes længde skæres ned. Borgere kan bliver skræmt fra at engagere sig i kommunalpolitik, frygter Socialdemokratiets gruppeformand.

- Vi konkluderede lidt på, hvem vi egentlig taler for, og om vi bliver så meget klogere af det, fortsatte borgmesteren, der ville bestræbe sig på at få mere effektive møder:

Tre og en halv time

Marts' byrådsmøde varede tre og en halv time, og Henrik Rønnow er efterfølgende enig i, at kommunalpolitik er en tidssluger:

- Men jeg synes, problemet er større på udvalgsmøder. Her har jeg med et glimt i øjet sagt: Hør nu, det er ingen presse til stede her, fortæller den socialdemokratiske gruppeformand, der er formand for udvalget for børn og familier.

- Vi hører også fra andre kommuner, at byrådsmøderne i Haderslev varer længe, fortæller Henrik Rønnow, der selv har et job, hvor han kan være fleksibel, men han er bange for, at yngre menesker med børn skræmmes væk af arbejdsmængden og de lange byrådsmøder, der i dag kan følges live via kommune-tv.