Byrådsmedlem bliver løsgænger

HADERSLEV: Byrådsmedlem Malene Ravn Neumann har meldt sig ud af Liberal Alliance og forlader samtidig den borgerlige flertalsgruppe i byrådet.

Det meddeler hun på sin Facebook-side.

Her er, hvad hun skriver:

- Jeg har i dag valgt at melde mig ud af Liberal Alliance. Ikke fordi jeg er politisk uenig med LA, slet ikke. Og jeg føler mig beriget af alle, jeg har lært at kende gennem LA.

Jeg har valgt, som jeg har, alene af personlige årsager. Jeg har forandret mig på rigtig mange måder og har flyttet mig på mange områder, nok også mere end jeg selv har villet erkende den seneste tid.

Og konklusionen for mig blev derfor i dag, at jeg afmeldte mig mit medlemskab af LA.

Det har været en rigtig rigtig god tid hos LA. Jeg har altid følt mig velkommen og ordentligt behandlet, for det skal alle LA'er have kæmpe tak.

Fremtiden for mig i politik hedder altså nu "løsgænger'". Jeg har ved samme lejlighed orienteret flertalsgruppen i Haderslev Byråd om, at jeg ej heller længere er at betragte som en del af deres gruppe.

Politik er sjovt, politik er spændende, men politik er også nogle gange hårdt og indebærer svære beslutninger at tage. Men den her beslutning er rigtig for mig lige nu.