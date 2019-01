Byråd bakker op om SFs forslag om borgerforslag

Det handler om indflydelse. Efter en længere debat besluttede Haderslev Byråd tirsdag, at gå videre med et forslag om borgerdrevne forslag. Også de helt unge skal kunne komme med forslag.

- Forslaget skal ikke stå alene, men være et supplement for at skabe en folkelig interesse for vores arbejde, sagde Bent Iversen, da han fremlagde sit forslag.

Det skete samme aften, som Haderslev Byråd vedtog, at borgere i Haderslev Kommune måske helt ned til 15 år på lokalt plan skal have lov til på lignende vis at stille borgerforslag til byrådet - dog med færre underskrifter.

Tirsdag klokken 21.30 stod det klart, at det kun tog 14 dage for 11 danske miljø- og udviklingsorganisationer at nå de nødvendige 50.000 underskrifter til et borgerforslag til Folketinget om en ny og mere skarp dansk klimalov.

Ifølge forslaget fra Bent Iversen skal borgere i Haderslev Kommune have lov til at stille forslag, der - hvis de opnår 950 underskrifter - skal behandles af byrådet. Rent teknisk kan det lade sig gøre ved at registrere forslaget på Haderslev Kommunes hjemmeside, hvor borgere så via Nem-Id kan bakke op om forslaget. Det er i sidste ende Haderslev Byråds 31 medlemmer, der bestemmer, hvad der skal ske med forslaget, når det bliver behandlet i byrådet.

Kjeld Thrane (K) mente, at forslaget skal indgå i budgetforhandlingerne, fordi det kan komme til at koste 50.000 kroner. Han fik opbakning fra Venstres Signe Knappe, der kalder forslaget for en fin støtte til understøttelse af det lokale demokrati:

Socialdemokratiet var klar med uforbeholden støtte til forslaget, selvom om gruppeformanden, Henrik Rønnow (S), mener, at det bedste og letteste altid er at gribe fat i en lokal politiker. For selv om et borgerforslag får tilstrækkeligt med stemmer, så vil det fortsat være Haderslev Byråd, som i sidste ende kommer til at beslutte om forslaget skal vedtages eller ej.

Det er her og nu

Det fik Svend Brandt (EL) til at rejse sig:

- Det er tilsyneladende sådan, at hvis man ikke indgår i et budgetforlig, så er man blacklistet resten af året. Det dur ikke, hvis man vil have et sammenhængende folkestyre. Det drejer sig om 50.000-60.000 kroner, og det er helt til grin, at det skal indgå i et budget. Man kan tage det fra økonomiudvalgets udviklingspulje. Forslaget er nu eller aldrig, sagde Svend Brandt.

Han havde også en kommentar til Allan Emiliussen (V), der var betænkelig ved at lade unge, der ikke er myndige, få lov til at stille forslag:

- Hvis man er gammel nok til at komme i fængsel og stå til ansvar, så er man også gammel nok til at stille forslag. Det er pinligt at stå her i den samme uge, hvor vi har skolevalg og sige til de unge, at de i øvrigt ikke er gamle nok til at stille forslag. Vi kan jo se, hvordan de unge engagerer sig i blandt andet klimaspørgsmål. Kommunalpolitik er dødkedeligt, fordi det aldrig kommer i tv, så det vil være en katastrofe at droppe Bents forslag. De unge skal bare engagere sig, sagde Svend Brandt.