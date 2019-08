Haderslev Kommune opfordrede direkte offentligheden til at komme med indsigelser i sagen om Aastrupvej 11. Det mener bygherre og investor på boligbyggeriet Kløften Park, Torben Arevad, som via sin advokat har kritiseret kommunen. Kommunaldirektøren afviser kritikken.

Men bygningen på Aastrupvej 11 er bevaringsværdig, og Haderslev Kommune sendte derfor i juni måned et orienteringsbrev ud til offentligheden om, at anmodningen skulle i offentlig høring. Denne orientering var ikke objektiv, lyder kritikken fra Torben Arevad. Det fremgår af en aktindsigt i sagen, som JydskeVestkysten har fået.

Torben Arevad ønsker ikke at uddybe kritikken over for JydskeVestkysten. Arkivfoto: Claus Thorsted

Kommunen afviser kritik

Kritikken har Torben Arevad gentaget i en bemærkning til sagen, som blev sendt til Haderslev Kommune den 2. august. Det fremgår af et bilag til dagsordenen for et møde i udvalget for plan og miljø mandag den 12. august. JydskeVestkysten har talt med Torben Arevad, som ikke ønsker at uddybe kritikken, men han vil gerne pointere en konkret fejl.

I orienteringen fra kommunen oplyses det nemlig, at bygningen har en bevaringsværdi på fire efter den benyttede save-metode, og at dette klassificerer huset til en ''høj bevaringsværdi''. Dette har avisen derfor også skrevet flere gange, men Torben Arevad pointerer, at dette er en fejl, da der kræves en bevaringsværdi på tre eller højere for at få stemplet ''høj bevaringsværdi''.

I bilaget til dagsordenen for udvalgsmødet den 12. august medgiver Haderslev Kommune, at en bevaringsværdi på fire kun karakteriseres som ''middel''.

Kommunaldirektør Willy Feddersen tager kritikken med ro.

- Jeg har ingen problemer med kritikken. Man må gerne kritisere Haderslev Kommune. Vi tager rigtig gerne imod kritik, og vi respekterer, at man kan have andre holdninger end os, siger han.

Ifølge ham er orienteringen lavet på grundlag af den faglige vurdering af bygningen.

- På den måde er det et udtryk for objektivitet at gøre opmærksom på den faglige vurdering, siger Willy Feddersen.

Aastrupvej bliver i orienteringen beskrevet som den mest ''interessante af byens fire indfaldsveje'', og det bliver fortalt, at bygningen har ''stor miljømæssig og kulturhistorisk værdi''. Har Torben Arevad ikke en pointe om, at orienteringen er lidt farvet?

- Nej, det synes jeg ikke. Ejendommen er i sin tid vurderet til at være bevaringsværdig, og når vi så skal forholde offentligheden om det i en høring, så skal vi jo fortælle om, hvorfor den er bevaringsværdig. Og det er en faglig vurdering, siger Willy Feddersen.

Anmodningen var i offentlig høring indtil den 30. juli. I alt modtog Haderslev Kommune 28 indsigelser og en underskriftsindsamling med 163 signaturer imod anmodningen om at nedrive bygningen, mens en enkelt indsigelse bakkede op om anmodningen.