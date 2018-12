Det er et år siden, at de første tegninger af den nye skole i sydbyen blev præsenteret. Skolen kommer til at ligge på en grund ved Gammel Hørregårdsvej og Erlev Bjerge, og tirsdag godkendte et næste enigt byråd den endelige lokalplan for området. Illustration: Arkitema Architects A/S

Stort flertal i Haderslev Byråd vedtog tirsdag den endelige lokalplan for Sønder Otting Skoles nye afdeling ved Gammel Hørregårdsvej og Erlev Bjerge, der skal stå færdig i 2020. Trafikken fik socialdemokrat til at undlade at stemme.

Haderslev: Den sidste planmæssige forhindring for en af de største anlægsinvesteringer i Haderslev Kommune i nyere tid blev tirsdag ryddet af vejen. Med et overvældende flertal godkendte et næsten enigt byråd den lokalplan, der baner vej for byggeriet af den 123 millioner kroner dyre nye skole i sydbyen. Kun socialdemokraten Jens Christian Gjesing kunne ikke stemme for. Han undlod derfor at stemme: - Det bliver en fantastisk skole, som vi nu har snakket om i fire til fem år, men hele trafikafviklingen på Gammel Hørregårdsvej er ikke god nok til de hundredvis af småbørn, der hver dag skal gennem trafikken. Derfor undlader jeg at stemme, sagde han på byrådsmødet. Netop trafikken til og fra den nye skole, der skal afløse Sønder Otting Skoles mere end 100 år gamle skoleafdeling i Buegade, har skabt bekymring. Også i de høringssvar, der er kommet fra borgere i og omkring det kommende skolebyggeri under den otte uger lange høring.

Baggrund Den nye skole i sydbyen skal bygges efter de nyeste pædagogiske principper. Inspirationen kommer blandt andet fra New Zealand.Ambitionen har været at skabe en legende skole. Der bliver ingen klasseværelser. Hver årgang samles i klynger i såkaldte læringszoner.

Aflæsseplads Udvalget for plan og miljø har derfor brugt lang tid på at finde løsninger, der tage højder for at mange hundrede børn og voksne hver dag skal til og fra den kommende skole - ofte i bil. - Vi har i lokalplanen indarbejdet, at der bliver mulighed for at lave en sydlig aflæsseplads, forklarede formanden for udvalget for plan og miljø, Benny Bonde (LA), da han fremlagde sagen. Det var Bent Iversen (SF) enig i. Han pegede dog på, at først, når skolen bliver taget i brug, vil det vise sig, om det bliver nødvendigt at lave trafikreguleringer i morgen- og eftermiddagstimerne. - Det kommer vi til at tage stilling til til den tid, understregede han.

Gode vaner i ung alder Gode vaner skal skabes i den unge alder, pointerede formanden for udvalget for sundhed og forebyggelse, Børge Koch (R). Han fortalte, at 56,9 procent af Haderslev Kommunes borgere er moderat eller svært overvægtige: - Derfor er jeg heller ikke nervøs for, at parkeringspladserne til den nye skole ikke bliver lige uden for klasseværelserne. Børnene skal have mulighed for at bevæge sig hen til skolen ved at gå eller cykle, sagde han. - Jeg er tryg, understregede formanden for byrådets udvalg for børn og familie, Henrik Rønnow (S). - Det er jo det samme antal børn, der i dag færdes i Buegade, som kommer til at gå på skolen. Det skal nok gå. Men det havde dog alligevel været bedst, hvis hele infrastruktur-delen var blevet indarbejdet i hovedprojektet for skolen, tilføjede han. Den nye skole skal rumme 600 elever og cirka 50 ansatte og forventes at stå færdig i 2020.