Byens erhvervsmægler skubber til et muligt salg af Dampassagen: - Der er gået for lang tid!

Forfaldet i Dampassagen er sat ind, og lejerne flygter. René Damkjær fra Nordicals i Haderslev har fulgt med på sidelinjen, og det er ikke et kønt forløb efter hans mening. Nu er der heldigvis udsigt til, at der kan komme en ny ejer, som vil investere i udvikling af det lille handelsstrøg midt i byen.

- Nu er der en chance for, at ejendommene kan omsættes, så der kommer en udvikling i det. Panthaverne er jo heller ikke interesserede i, at ejendommene skal ligge hos en advokat til evig tid. Det er heller ikke normalen i konkurssager, konstaterer René Damkjær.

Han glæder sig over, at det er lykkedes at få en dialog med Accura om, hvad der skal ske med Dampassagen og Storegade 30.

Nu har panthaverne sagt, at der skal sættes skub i et salg.

HADERSLEV: Den lokale Nordicals erhvervsmægler, René Damkjær (tidligere Nybolig Erhverv), sidder også i den indsats-gruppe, butikkerne har nedsat for at tiltrække nye butikker til Haderslev.

Flere har været interesseret

Flere af butiksleje-målene trænger til en kærlig hånd for at blive attraktive for kommende lejere.

Matas-butikken i Storegade bestod oprindeligt at to butiks-lejemål, der blev lagt sammen ved at slå hul i muren mellem to ejendomme.

Den ene ejendom hører med til butikskomplekset i Dampassagen, mens den anden ejendom er i familien Carstensens ( den sidste Matas-indehavers) eje.

Kigger man på facaden på den i dag tomme Matas-butik er det tydeligt at se, at der er to forskellige ejere.

Den halvdel, Carstensen ejer, er noget bedre vedligeholdt.

Nu bliver der igen to butiks-lejemål, som der oprindeligt var.

René Damkjær ser mange muligheder for Dampassagen, hvis der kommer en ejer, der vil investere i at udvikle stedet.

Avisen erfarer, at der har været flere interesserede købere gennem årene, og at der så sent som i fjor var en køber, der var interesseret i at købe til prisen.

Siden har også den lokale investor Palle Seide forsøgt sig med et bud på Dampassagen.

Ifølge pålidelig kilde, avisen har talt med, så har Accura haft en forventning om at kunne sælge Dampassagen og Storegade 30 til en samlet sum på 25 millioner kroner.

I dag er prisen en anden.

- Der er gået for lang tid, konstaterer René Damkjær.

Det er blandt andet de tomme butiksruder, der er med til at bestemme prisen.

Uden at sætte beløb på, så kan det ikke undgås, at panthaverne - Jyske Bank og Jyske Kredit - vil stå tilbage med et betydelig milliontab i forhold til, hvad ejendommene kunne være handlet til for bare et par år siden.

Den seneste ejer af Dampassagen og Storegade 30 var Jens Erik Nyland, der er bosiddende i området. Han nåede også at bygge Grøngrøft Slot ved Aabenraa, inden han gik konkurs med slottet i 2016.

Han er også stifter af det lokale ejendomsselskab Jenu Ejendomme APS, der blev begæret konkurs så sent som den 12. februar 2019.

I begge tilfælde er Hellerup-advokaten Andreas Kærsgaard Mylin fra Accura blevet udpeget som kurator for boet.