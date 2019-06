Butikschefen køber investorer ud af Haderslevs ældste herretøjsbutik

- Vi køber selv de varer ind, vi vil have i butikken, og her tænker vi meget på, hvad vores kunder kan lide. Det er også en del af oplevelsen ved at handle her, at vi kender kundernes stil. Også for konerne er det nemmere at købe gaver, når vi på forhånd kender størrelsen og ved, hvad deres mænd kan lide, konstaterer David Nielsen.

Han glæder sig over, at Nicolaisen fortsat har en stor trofast kundeskare, der ikke kunne drømme om at købe deres tøj andetsteds.

- Jeg føler mig godt rustet til at gå fremtiden i møde og har en positiv tro på, at der også om 25-30 år er brug for fysiske butikker, siger David Nielsen.

Han erkender, at det er lidt af et sats, at han nu har købt hele butikken, men han tror på det trods skærpet konkurrence fra både nethandel og storcentre..

- Det er vigtigt for mig at videreføre Nicolaisens ånd. Service, service, service betyder alt - og så selvfølgelig at vi har det rigtige udvalg, siger David Nielsen.

I fire år har han drevet Nicolaisen i et partnerskab med forretningsmanden Günther Kohls, bestyrelsesformand for SønderjyskE og Jan B. Rasmussen fra tøj-engrosfirmaet JBR Agencies

David Nielsen, 39 år, stammer fra Hammelev.Han er samboende med Vicki, som arbejder indenfor marketing. Sammen har parret Isabella på to år og Magnus på fire år. David Nielsen er udlært ved Mr. Haderslev. Det var Mr. butikkens daværende ejere, Michael Benkjær og Carsten Storm, der sammen med forretningsmanden Günther Kohls reddede Nicolaisen fra lukning, efter at den i dag afdøde forretningsmand Thomas Nitz var gået konkurs med sine forretninger i byen, her i blandt Nicolaisen, i 2011. David kom over og blev butikschef for Nicolaisen. For fire år siden gik Jan B. Rasmussen ind som medejer i forretningen. Jan B. Rasmussen blev bestyrelselsesformand i selskabet, mens David skulle stå for og være ansvarlig for den daglige drift som direktør. Samtidig blev Benkjær og Storm købt ud. Således har David Nielsen, Gynther Kohls og Jan B. Rasmusen været ejere med hver en 1/3 af forretningen. Nu har David Nielsen købt de andre ud af selskabet.

- Service, service, service betyder alt. David Nielsen har også fået installeret et lille café-hjørne ved prøverummene, for kunderne skal føle sig lidt ekstra forkælede, når de besøger Nicolaisen. Foto: Dorthe Rasmussen

Tag ja-hatten på!

Den 39-årige tøjmand kan se tilbage på foreløbig 14 år i Haderslevs detailhandel.

Først hos Mr. Haderslev, hvor han blev udlært hos de daværende ejere Michael Benkjær og Carsten Storm.

For seks år siden kom David Nielsen til Nicolaisen, og her har han så været siden.

Butikkens faste stab i dag består desuden af førstemand Dennis Scherning og Anders Beck.

Det er stadig lidt en underlige følelse for David Nielsen, at butikken nu er helt hans egen.

- Nu har jeg fået hele hånden på kogepladen, så giver da også nogle ekstra spekulationer. Men som sagt. Jeg har en tro på, at vi er her i mange år endnu med de loyale kunder, vi har og den service, vi kan tilbyde. I det hele taget er Haderslev en fantastisk handelsby, og vi har meget at byde på - mange gode specialbutikker, masser af natur og kultur, en flot domkirke, en aktiv handelsstandsforening, SønderjyskE fodbold og et aktiv erhvervsliv, der bakker op om de aktiviteter, der sker i byen. Jeg synes, at vi skal tage ja-hatten på og glæde os over, at Haderslev er en by i udvikling, siger David Nielsen.

Han glæder sig også over, at der nu kommer en Name It ind i nabo-butikken, Fætter BR, der har stået tom siden legetøjskædens kollaps ved årsskiftet.

For at markere, at David Nielsen nu ejer hele butikken vil der fredag og lørdag den 21. -22. juni blive afholdt et overtagelsessalg.

Her kan man kan få sig lidt godt til ganen.

I et hjørne ved prøverummene har David Nielsen fået installeret både kaffeautomat og køleskab med kolde drikke, og har man lyst til noget stærkere, så er der også mulighed for at få en gin & tonic.

Det er det lidt ekstra, der sammen med den personlige service gør, at det er hyggeligt at handle hos Nicolaisen.