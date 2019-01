Butikkernes gavekortsalg sætter ny rekord

HADERSLEV: 2018 var det første hele år hvor det fælles kommunale gavekort kunne benyttes i hele kommunen - Haderslev, Vojens og Gram.

Det har betydet at gavekortet har haft en fremgang i 2018 på samlet syv procent, der svarer til en stigning på 135.848 kroner.

Den samlede omsætning på kortet i 2018 var på 2.710.393. kroner.

Samtidig var 2018 det første år hvor Haderslev Butikker i samarbejde med Haderslev Erhvervsråd lancerede en ny gave-portal, hvor firmaer kunne købe julegaver til personale og forretnings forbindelser.

- Det kan være en af grundende til, at den omsætning, som var målsætningen for gavekortet for 2018 på tre millioner kroner ikke helt blev indfriet - men nu er vi i gang så nu har Vojens og Gram fået et løft ved at være med i et elektronisk gavekort, oplyser koordinator for Haderslev Butikker Christian Schulz.

Gaveportalen "Haderslev Gaver" generede en omsætning på 220.000 kr. på de to måneder, hvor portalen kunne benyttes.

Portalen fortsætter ikke "kun" med til julegaver men kan benyttes til af virksomhederne til gave-indkøb hele året.