Butikker vil vende medlemsnedgang

HADERSLEV: Der blev skålet i bobler, da Haderslev Butikker for et par år siden kunne fejre foreningens medlem nummer 100, der blev bolighuset Møblér med Hebru på Norgesvej.

Siden har der ikke været så meget at råbe hurra for, for foreningens medlemstal er gået støt ned ad bakke de seneste år.

Per 16. juni år var medlemstallet nede på 85 medlemmer.

- Medlemsnedgangen skyldes næsten udelukkende butikslukninger. Andre butikker er blevet sammenlagt, for eksempel Matas. Kun én af de eksisterende butikker har meldt sig ud, og så ér der én forretning, der er blevet slettet, fordi der ikke blev betalt kontingent, fortæller Christian Schulz, koordinator for Haderslev Butikker.

Butikkernes nyvalgte formand, Føtex-varehuschef Palle Løgstrup, har udpeget hvervning af nye medlemmer som én af foreningens vigtigste indsatsområder de kommende år.

Det handler om at få flere af de nyetablerede butikker og restaurationer i byen til at se fordelene i at melde sig ind i Haderslev Butikker.

Foreningen har blandt andet besluttet at invitere ikke-medlemmer med til møderne. Desuden vil man nu kontakte de kæder, der fravælger medlemsskab af den lokale cityforening.

- Vi synes, at der helt klart er nogle, der kører på frihjul her i byen. Det er ærgerligt, når vi prøver at stå sammen om at være en god handelsby, siger Christian Schulz.

Foreningens mål er at hverve mindst ti nye medlemmer indenfor det næste år.