Butikker har pustet ud efter julesalg - nu skal der pustes balloner op til Sundaysale

HADERSLEV: Knap har butikkerne fået pusten efter julesalget og Store Byttedag, før der skulle pustes balloner op til søndagens Sundaysale.

Fredag middag var Haderslev Butikkers koordinator Christian Schulz og bestyrelsesmedlem Martin Christiansen rundt i butikkerne for at aflevere de mange poser med balloner, som skal bruges til at markere, at der er søndags-åbent i byen.

Første stop var hos Gitte Dam Egeriis hos Fleur, der fik en pose med grønne balloner.

I de øvrige gader blev der uddelt balloner i farverne gul, rød og blå.

- Jeg har ingen forventninger til Sundaysale, for jeg starter først udsalg den 1. februar. Jeg synes, at det er unfair over for kunderne, der har købt julegaver, at sætte varerne ned så kort tid efter jul. Der har vi altid kørt vores udsalg meget old school, fortalte Gitte Dam Egeriis.

Alligevel bakker hun op om Sundaysale.

Det er vigtigt at bakke op op de aktiviteter, der er i byen.

Selv om butikkerne starter deres udsalg på forskellige tidspunker, så er der god opbakning fra alle til Sundaysale, fortæller Christian Schulz.

- Nogle butikker startede deres udsalg lige efter jul, mens andre venter til senere. Butikkerne kan bruge Sundaysale til det, de vil - om det er udsalg, oprydnings-salg eller rest-salg. Det vigtigste er, at alle butikker er med og holder åben, konstaterer Christian Schulz.

Udover den første søndag januar holder butikkerne også fælles søndags-åben den 1. søndag i august.