Bueskyttelauget har haft 11 skoleklasser til Skole OL i bueskydning

Haderslev Bueskyttelaug har for første gang været vært for Skole OL og 11 5. og 6. klasser har deltaget i et bueskyttestævne.

Haderslev: Skolebørn over hele landet deltager i Skole-OL, der byder på disciplinerne atletik, bowling, bueskydning, roning og svømning. Her i kommunen har Haderslev Bueskydningslaug for første gang været vært for bueskydningsdelen under Skole-OL, hvilket betyder, at man har haft 11 skoleklasser fra årgang 5. og 6. klasse til konkurrence om deltagelse i landsfinalen.

- De deltagende klasser fik hver nogle timer på udendørsbanerne ved Haderslev Bueskyttelaug som befinder sig på Ejsbølvej 72. Her stod der et trænerteam klar til at tage godt imod dem. Eleverne blev instrueret i sikkerhed samt teknik og alle tog imod den store udfordring med højt humør. Der blev rykket grænser, både personligt og sportsligt og der blev udfordret og heppet til den store guldmedalje. Selv lærerne måtte stå for skud og spænde buen for at følge trop med eleverne, fortæller Rikke Eder i en pressemeddelelse fra Haderslev Bueskyttelaug.