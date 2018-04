Bueskydning skal ud til flere

Sønderjylland: Flere sønderjyske skytteforeninger er i samarbejde med DGI i gang med at indføre bueskydning som ny aktivitet. Så skytter med bue og pil kan komme til at færdes i samme forening som dem, der skyder med rifler og patroner.

- Selv om bueskydning er en nichesport, ser vi et stort potentiale for skytteforeningerne, fortæller skyttekonsulent Ida Søby Fogh fra DGI Sønderjylland Skydning i en pressemeddelelse. DGI Sønderjylland Skydning inviterede derfor forleden fire klassiske skytteforeninger til bueworkshop. Her fik skytteforeningerne fra Nordals, Bolderslev, Grænseegnen (Kruså) og Skytteforeningen Sydvest (Tønder) demonstreret udstyr og muligheder med bueskydning. Enkelte har allerede visse erfaringer med bueskydning, men for de fleste er det et helt nyt område.

DGI Sønderjylland Skydning har indkøbt buer, pile og målskiver, som nu er udlånt til foreningerne, så de snart kan oprette hold. Bueskydning er en familievenlig idræt, der kræver disciplin, koncentration og fysisk kontrol. Her kombineres fysisk aktivitet og koncentration i spændende og udfordrende rammer. DGI Sønderjylland arbejder lige nu på at arrangere trænerkurser, så foreningerne kan blive klar til at tage i mod de nye medlemmer. - Så der er godt nyt til alle sønderjyder, der drømmer om at komme i gang med bueskydning, fortæller Ida Søby Fogh i pressemeddelelsen.