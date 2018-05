Bryggeriet gik til balletten

Den Kongelige Ballet var onsdag på lynvisit i Haderslev, hvor den besøgte bryggeriet Fuglsang. Her holdt balletten en lille workshop for bryggeriets medarbejdere, naboer, familie og venner - mellem alle øllene.

Lidt skeptiske og dog nysgerrige var alle mødt op sammen med naboer, venner og familie - og en talstærk presse, der var kommet for at opleve det usædvanlige møde mellem øldragere og repræsentanterne for Den Kongelige Ballet.

Haderslev: Normalt springer bryggerimedarbejderne på Fuglsang i Haderslev for kunderne. Onsdag formiddag var det dog vakre ballettrin og yndefulde armbevægelse til musik af Rasmus Seebach, der optog de godt 50 medarbejdere på bryggeriet og malteriet på Ribe Landevej. Den Kongelige Ballet med balletmester Nikolaj Hübbe og balletdanserinden Femke Mølbach Slot havde nemlig indtaget én af de store transporthaller og inviterede her bryggeri- og maltarbejderne op til dans på tæerne og spring i luften.

Der er balletfestival fra den 1. til 9. juni. I den forbindelse er balletten på tur rundt i Danmark med en workshop, der skal aktivere danskerne til at danse ballet. Tirsdag var balletten i Knuthenborg Safaripark og Café Faber i Ryslinge. Efter Fuglsang gik turen videre nordpå til et asylcenter i Jelling. Torsdag gælder det et arrangement i Magasin.

Bånd til Haderslev

Den Kongelige Ballet var i Haderslev forud for en stor balletfestival, der holdes fra den 1. til den 9. juni. I forbindelse med festivalen har Nikolaj Hübbe udfordret hele Danmark til at danse ballet. Og i denne sammenhæng også bryggeriarbejderne i Haderslev.

- Jeg har glædet mig rigtig meget til at komme her til den yderste grænsekrog af landet. Det er vigtigt, at balletten kommer overalt i Danmark. Min store vision er, at få folk til at danse, lød det fra balletmesteren, der aldrig tidligere har været i Haderslev.

- Men jeg har et særligt bånd til byen. Min oldefar var bankdirektør i Haderslev, og jeg har hørt meget om byen fra min farfar. Her hedder det ikke sort, men sort og ikke kommer men kommer, sagde Nikolaj Hübbe med tyk nordsjællandsk dialekt.

Direktør Kim Fuglsang glædede sig over det fine besøg.

- Vi fik en opringning, og så syntes vi, at det kunne være sjovt, sagde han, inden han bød velkommen.

Femke Mølbach Slot begyndte arrangementet med at danse "Ægget" med musik af den danske sangstjerne Oh Land.

Det syntes Kim Fuglsang var interessant - i betragtning af, at det skete foran mange paller af Fuglsang-øl.

- Uden æg ingen fugl, uden fugl ingen sang, uden sang ingen klang og dans, sagde Kim Fuglsang, der var rørt, da solisten som afslutning på arrangementet dansede "Den døende svane".

- Den er så smuk.