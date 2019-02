Brødre fortæller om komedie

Haderslev: Brødrene Magnus og Emil Millang besøger Kosmorama i forbindelse med forpremieren på deres nye komedie "Selvhenter" mandag 25. februar.

Komedien er - tro det eller ej - inspireret af en sand historie.Det umage brødrepar, Emil og Magnus, rejser i filmen til Spanien for at hente liget af deres fordrukne og nu afdøde far hjem.

Hvad Emil ikke ved, er, at Magnus kun er taget med for at få fat i faderens værdifulde Rolex ur, så han kan redde sin blødende økonomi.

Men transporten af en død far viser sig at ville koste over 70.000 kroner. Magnus overtaler derfor en modvillig Emil til at stikke af med faren skjult i en tagboks på toppen af en alt for lille lejebil.

Snart er de to på vild flugt fra politiet og fars sidste rejse får også mange andre lig i lasten til at vælte ud mellem de to brødre.

Filmen vises mandag 25. februar kl. 20.30, og efter filmen kan man inde i salen mødre brødreparret i Kosmorama.

Billetter kan købes online.