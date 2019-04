Ejerne af restaurant Fratelli jubler over, at udvalget for plan og miljø tillader udeservering i gaden indtil 15. september. Det skal komme hele gaden og byen til gode, siger de.

- Det er vigtigt, at forsøget varer nogle måneder, hvis forretningerne skal til at investere i parasoller og andet, siger Benny Bonde.

Politikerne i udvalget for plan og miljø har i enighed besluttet, at restauratører og andre i den sydlige del af Nørregade fra Jomfrustien til Torvet må servere udendørs i hele sommerperioden.

- Det er så dejligt, at politikerne i Haderslev kan se mulighederne i Nørregade. Det viser bare, at hvis der er en vilje, kan alt lade sig gøre, siger Labi Mehmeti, den en af to brødre, som i to år har drevet restaurant Fratelli i Nørregade.

Dårligt ry skal væk

Da restaurant Fratelli afslørede idéen om udeservering tidligere på året, var det med tanke på at gøre noget ved gadens dårlige ry.

- Da vi åbnede restauranten i april 2017, var der ballade uden for vores vinduer. Men vi vil gerne have, at Nørregade er et sted, hvor der sker noget positivt for borgere og turister, siger Labi Mehmeti.

Han understreger, at udeserveringen skal komme alle forretninger i Nørregade til gode, og at initiativet fra Fratelli er udtænkt for at gøre noget godt for byen.

Han og hans bror har en plan om, hvordan de vil skabe udeliv ud for deres restaurant.

- Vores areal til udeservering skal være 3,3 meter bredt, så barnevogne og handicappede kan passere uden at komme ud på kørebanen. Desuden kan der stilles blomsterkummer ud til gaden, siger Labi Mehmeti, som glæder sig til en sommer med masser af udendørs arbejde i Nørregade.