Brille-damer laver pop-up butik i Sport24

HADERSLEV: Optikerne Anette Ørkilds og Britt Kongsted er kendt for at være lidt utraditionelle.

Nu er de rykket over i Sport24, hvor de vil have en midlertidig butik, mens deres egen butik i gågaden bliver totalrenoveret fra A til Z.

- Vi har været så heldige at få lov at låne et lille hjørne her hos Sport24, siger Anette Ørkilds.

Efter planen genåbner Ørkilds torsdag den 20. juni.

I mellemtiden kan man altså møde de to brilledamer i Sport24.

I den lille bod kan få screenet sit syn.

Der er også et udvalg af de nyeste brillemodeller.

Først og fremmest handler det om service og rådgivning.

Måske skal brillen rettes til. Der kan være forskellige situationer, hvor man har brug for hjælp fra sin optiker.

- Vi er utrolig glade for, at vi kan stå her hos Sport24. Alternativet havde været, at vi skulle holde lukke under renoveringen af vores butik - og så skulle kunderne jo gå forgæves. Det ønsker vi ikke, fastslår Britt Kongstad.

Butikschef Troels Bruun Nielsen fra Sport24 hilser de to brilledamer velkommen i butikken.

Han synes kun, at det er dejligt, at butikkerne i Haderslev har sammenhold og kan hjælpe hinanden.

Desuden er Anette og Britt hyggeligt selskab, og så har de masser af chokolade, som de gavmildt deler ud.