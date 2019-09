Bridgeklub fejrede 40 års jubilæum

Lørdag 7. september blev der afviklet en jubilæumsturnering for Vojens Bridgeklubs medlemmer i anledning af, at det i år er 40 år siden, at klubben blev stiftet. Om aftenen var der festmiddag, hvor også ægtefæller og et antal tidligere medlemmer var inviteret med. På billedet ses de par, som klarede sig bedst ved jubilæumsturneringen. Fra venstre par nr 3 Nis Chr. Nissen og Else Stryhn, i midten Bjarne A. Jensen och Per Villadsen som vandt jubilæumsturneringen og Søren Thorsen og Annie Nielsen som blev nr 2. Privatfoto