Brian er en stjerne til at hjælpe

For niende gang i træk spiller U2 kopibandet Die Herren på Månen i Haderslev. Igen i år er Brian Hørup Jensen med til at gøre klar, så alt er på plads, når musikken begynder.

HADERSLEV: Når Brian Hørup Jensen får en opgave, så kan man være 127 procent sikker på, at den bliver løst. De senere år har han arbejdet på Bispens café i Haderslev, hvor han tager ansvaret for opvasken og for at fylde køleskabet med drikkevarer op. Han er også altid klar med en hjælpende hånd, hvis nogen spørger.

Det gjorde Erik Kock for nogle uger siden, fordi lørdag aften skal U2 kopibandet "Die Herren" give koncert på Månen, og i timerne forinden er der en masse ting der skal gøres klar. Det har Brian Hørup Jensen sagt ja til, hvilket langt fra er første gang.

- Jamen, når Erik (Kock, red.) kommer og kigger sådan helt bedende på en og siger: Brian, kunne du ikke hjælpe, så kan jeg ikke lade være at sige ja. Ham Erik, han er nemlig rigtig god, siger Brian uden for megen indpakning.

Han lægger heller ikke skjul på, at han savner Erik Kock, der tidligere var leder af aktivitetshuset på Bispen, herunder for cafeen, der hver dag er velbesøgt. Men Brian har et lyst sind og vælger derfor altid at gå videre. Det vigtigste han har lært fra Erik Kock er at sige:

- Så tager vi den derfra. Han er god til lige at lære mig til at slappe lidt af, men jeg kan også godt lide at lave noget, betror Brian. Derfor er han heller ikke bekymret for, at der er noget, der går galt under koncerten.

- Vi har prøvet det før, og hvis det er, så må vi tage den derfra, siger Brian med et smil, selv om han får en rigtig lang lørdag.

Fordi skal ryddes væk efter frokostjazz, borde og stole skal samles, og så skal der kun enkelte barborde op. Der skal trækkes ledninger til lys og lyd, bæres instrumenter op og meget andet. Og for at det ikke skal være løgn, så skal der ryddes op igen efter koncerten, men det tager Brian i stiv arm:

- Mig og Erik er jo på natholdet.