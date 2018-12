Brexit skaber usikkerhed hos lokale svinebønder

De danske svinebønder er meget afhængige af det engelsk marked. Ifølge Landbrug & Fødevarer eksporterede Danmark svinekød til Storbritannien for 32 milliarder kroner i 2017. Et hårdt brexit vil derfor have markante økonomiske konsekvenser for dansk svineproduktion.

En ro, som det britiske parlament godt kunne bruge i disse dage, hvor brexit-forhandlingerne mildest talt er gået i hårdknude. Uenighed, en ufærdig aftale og en mistillidsafstemning er ved at rive Storbritannien midt over. Uvisheden og usikkerheden omkring brexit-aftalen sniger sig også over Nordsøen til især svineproducenterne i Danmark - og til Mads Skau.

Hammelev: De hvide perlesten knaser højlydt under skoene hen mod den 400 år gamle gård ved Hammelev. Lugten af gris er ikke til at tage fejl af.

Mads Skau er ikke alene om at være bekymret for dansk svinelandbrug. Hvis grænserne bliver lukkede, kan det gå hårdt ud over eksporten. Foto: Sophie Lund Møller

- Ja, vi frygter jo, at der bliver en mere hård aftale. At grænserne bliver lukket, og ja, at de simpelthen vil lægge mere told på de varer, som vi sender fra EU ind i Storbritannien, samt at de vil tage flere varer ind fra andre lande udenfor EU af mindre kvalitet, siger Berith Nissen.

Mads Skau står ikke alene med bekymringen. Næstformand for Sønderjysk Landboforening og svineproducent, Berith Nissen, udtrykker også en usikkerhed ved brexit-aftalens konsekvenser for dansk svinelandbrug.

- Det er altid bedst at have sit eget hjemmemarked. Derfor vil danske grisebønder også blive hårdt ramt.

Ifølge Skau er det altid bedst at have sit eget hjemmemarked, da dansk svineproduktion i politiske konflikter, som brexit, bliver hårdt ramt. Mads Skau tager en slurk sort kaffe, kigger ned på sine ru hænder:

Under overfladen af Mads Skaus rolige gemyt gemmer der sig da også en bekymring, som rækker langt over Nordsøen. En bekymrende rynke kommer til syne i hans pande. Mads Skau er nervøs. Danmark eksporterer 90 procent (tal fra 2014, Danmarks Statistik) af griseproduktionen til udlandet.

Konkurrence og kvalitet

Solen har bevæget sig højere op på himlen, da kaffen er drukket. Mads Skau krydser gårdspladsen og går mod svinestalden. Han træder ind i stalden, trækker i sine overalls og vasker hænder.

En tung lugt spreder sig, idet døren til stalden bliver åbnet. En hvinen fra smågrisene skærer gennem den industrielle summen i stalden. Smilet stråler ud af svinebonden, da han tager én hvinende, lyserød smågris op i favnen. Under glæden ved arbejdet ligger dog en bekymring for, at et hårdt brexit vil resultere i øget konkurrence. Især amerikanernes eksplosive udvikling i svineproduktionen skaber rynker i panden hos svinebonden. En bekymring, som voksede efter et nyligt besøg på et landbrug i USA.

- Hvis de først får en aftale og amerikanerne begynder at fylde markedet op med grisekød, så kommer det til at koste mange svinelandmænd jobbet i Europa. Så det er nok skrækscenariet, siger Mads Skau

Mads Skau kigger ned på den lyserøde smågris i sine arme. Han ser det som en reel risiko, at kølediskene med dansk svinekød i Storbritannien bliver udskiftet med amerikansk svinekød, da amerikanerne har billigt genmodificeret foder lige ved stalddøren, som Mads Skau udtrykker det.

Berith Nissen udtrykker ligeledes bekymring for en forringelse af kvaliteten af dansk svinekød grundet den mulige øgede konkurrence på prisen. Dog tror Mads Skau ikke, at konkurrencen vil forringe den danske kvalitet, da dansk svin altid har været præget af et højt kvalitetsniveau.

- Kvaliteten kan vi ikke gå på kompromis med. Jeg tror, at vi har et ry for at gøre tingene ordentligt i Danmark.