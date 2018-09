Bredgade asfalteres om natten

Haderslev: Bredgade i Haderslev skal have ny asfalt på strækningen fra Storegade til Clausensvej. Men da Bredgade er en central og meget trafikeret vej i Haderslev er det nødvendigt at udføre arbejdet som nat- og aftenarbejde. Så arbejdet udføres inden for følgende tidsrum:

Mandag 10. september klokken 04-12. Det øverste lag asfalt fræses af på strækningen.

Mandag 10. september klokken 18-06. Asfalt udlægges på Bredgade.

Tirsdag 11. september klokken 18-06. Der udlægges asfalt færdig på Bredgade. Bredgade vil være åben for trafik, mens arbejdet udføres, men Haderslev Kommune opfordrer til at tage hensyn til vejarbejderne og maskinerne på vejen.

Der må ikke parkeres eller henstilles noget på vejen i tidsrummet for asfaltarbejdet.